Azcón convoca elecciones anticipadas en Aragón el 8 de febrero

Los partidos afrontan una campaña exprés, con la Navidad por medio. El adelanto obliga a una remodelación del Gobierno de Sánchez para la salida de Pilar Alegría

Por primera vez en su historia, Aragón celebrará elecciones anticipadas. El presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, ha convocado este lunes a las urnas el próximo 8 de febrero, dos años y siete meses después de los últimos comicios autonómicos, en los que el PP ganó las elecciones pero necesitó pactar con Vox para gobernar. El fracaso de ese acuerdo con la extrema derecha, que primero salió del Gobierno conjunto con el PP en julio del año pasado y ahora ha bloqueado los Presupuestos, ha motivado el adelanto electoral. El presidente aragonés aspira a la reelección y a una menor dependencia de Vox, pese a que los de Santiago Abascal están al alza en las encuestas. Los partidos afrontan una campaña exprés de solo 54 días y la Navidad por medio, mientras el adelanto obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a una remodelación para la salida de la ministra portavoz Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón.

“Estar en el Gobierno sin Presupuesto no es gobernar”, ha justificado el presidente aragonés, Jorge Azcón, en una comparecencia ante la prensa. “Queremos un Gobierno fuerte que apruebe un Presupuesto. También España necesita unos Presupuestos. O de lo contrario también deberían convocarse elecciones”, ha defendido. El barón popular se ha quejado de que Vox le ha bloqueado las cuentas públicas pese a sus intentos de negociación, y por eso tiene que ir a elecciones anticipadas. “Lo hemos intentado, aquí y en Madrid. No tienen voluntad, tienen otras prioridades, anteponen prioridades nacionales”, ha lamentado. Tras el portazo de Vox, Azcón rechazó la mano tendida del PSOE para aprobarle las cuentas, algo que ha justificado hoy. “Hay una manada de acosadores y corruptos dentro del PSOE, y es imposible aprobar un Presupuesto decente con el PSOE”.

El presidente Azcón ha confirmado este lunes el anticipo en una comparecencia de prensa, y mañana martes se publicará el decreto de disolución de las cortes y convocatoria de las elecciones. Los comicios se celebrarán 54 días después de la entrada en vigor del decreto, el 8 de febrero. La campaña electoral comenzará el próximo 23 de enero, es decir, que los partidos tienen poco más de un mes para prepararse.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, este lunes en Zaragoza. Javier Cebollada (EFE)

En el caso del PSOE, las elecciones en Aragón implican una remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez para dar salida a Pilar Alegría, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Ejecutivo, que liderará la lista socialista. El presidente tiene previsto una crisis de Gobierno limitada solo a Alegría, que probablemente ejecutará justo después de las elecciones extremeñas del 21.

Aragón se convierte en la cuarta comunidad autónoma gobernada por el PP que va a elecciones en el próximo medio año, la tercera que lo hace por el bloqueo de Vox a sus cuentas públicas. El PP protagoniza un carrusel electoral que arranca el 21 de diciembre con elecciones en Extremadura y continúa con elecciones en Aragón el 8 de febrero, en Castilla y León en el mes de marzo y en Andalucía en junio. Salvo el caso andaluz, donde Juanma Moreno Bonilla tiene mayoría absoluta y va a las urnas porque toca, el resto de las elecciones se celebran en feudos del PP donde Vox ha bloqueado sus Presupuestos.

En el caso de Aragón, los populares han rechazado replicar el pacto valenciano que el PP firmó con Vox hace escasas semanas para investir a Juan Francisco Pérez Llorca, como les pedían los de Santiago Abascal. “Ellos piden una serie de medidas que no son legales, que no podemos llevar a cabo”, dijo el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, tras la última reunión con los de Abascal. Los populares aragoneses tampoco han aceptado la mano tendida del PSOE para negociar su apoyo a las cuentas públicas, con el argumento de que “no se fían” de la oferta de los socialistas.

El PP aspira a que Azcón crezca en votos y escaños y deje de necesitar a Vox para gobernar buscando solo el apoyo de las candidaturas regionalistas, pero la extrema derecha está al alza en todas las encuestas y no va a ponérselo fácil. En las últimas elecciones de 2023, el PP se quedó a siete escaños de la mayoría absoluta.