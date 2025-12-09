Aragón se encamina a elecciones tras el fracaso de las nuevas negociaciones entre PP y Vox

Aragón se encamina a elecciones anticipadas tras el fracaso de la última reunión entre el PP y Vox para acordar unos Presupuestos. Los populares se han reunido esta tarde con la extrema derecha y han rechazado replicar el pacto valenciano que el PP firmó con Vox hace dos semanas para investir a Juan Francisco Pérez Llorca, como les pedían los de Santiago Abascal. “Algunas cosas [de la propuesta de Vox que reedita ese acuerdo] son inasumibles”, ha subrayado el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, en rueda de prensa después del encuentro. PP y Vox se han emplazado a una última cita a final de semana, en el que se decidirá “si sí, o si no, sin mareos” a los Presupuestos, ha instado el consejero, muy pesimista en las posibilidades de un pacto. Si no lo hay, como todo parece indicar, el presidente Jorge Azcón adelantará las elecciones.

El presidente del PP, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, se han reunido esta tarde durante una hora y media para constatar que sus diferencias siguen intactas. “Las posiciones están muy lejanas”, ha enfatizado tras la cita el consejero popular de Hacienda, que se ha quejado de que Vox se muestra “inamovible” en sus planteamientos. Los de Abascal piden exactamente lo mismo que el PP firmó con ellos hace unos días en la Comunidad Valenciana, pero los populares aragoneses no lo ven.

El responsable de Hacienda de Jorge Azcón ha explicado que para el PP de Aragón no es aceptable rechazar por completo el pacto verde europeo. Aunque también discrepan de algunas medidas que afectan a los agricultores, no pueden “estar en contra al 100%”, porque otras sí las comparten, ha indicado. Lo mismo con la inmigración. El PP de Aragón afirma que “va a cumplir la ley” en los criterios de acogida de migrantes y que tampoco cree que haya que eliminar todas las subvenciones a las entidades que ayudan a los extranjeros, como les exige Vox. Todo eso sí lo aceptó el PP de la Comunidad Valenciana.

El portavoz de Abascal se ha quejado de que el PP mantenga posiciones tan dispares en distintas comunidades autónomas. “Algo que pueden disfrutar los valencianos, ¿por qué no lo pueden hacer los aragoneses?“, se ha preguntado Nolasco, antes de aventurar que también cree que el acuerdo con el PP está ”lejos". Tan distantes están las posiciones que el portavoz de Vox ha afirmado que el Presupuesto que les ha presentado el PP “podría ser un Presupuesto del PSOE” y que Azcón “parece un presidente de Podemos”.

PP y Vox volverán a verse a finales de semana para certificar el fracaso de sus negociaciones. Será entonces cuando Azcón anunciará, según indican distintas fuentes, el anticipo electoral en Aragón para el próximo mes de febrero. La cita con las urnas se celebraría, por tanto, un mes antes que la siguiente fecha clave para el PP: los comicios de Castilla y León, previstos para el 14 de marzo.

El portazo de Vox es la clave porque el PP no confía en la posibilidad de explorar un acuerdo con el PSOE, a pesar de que la líder socialista en Aragón y ministra portavoz Pilar Alegría ha ofrecido este martes al PP una propuesta de acuerdo y su disposición a aprobar la senda de gasto a cambio de más vivienda pública y refuerzo en los servicios públicos. “Estamos ahora mismo tan lejos del PSOE como de Vox”, ha zanjado el consejero de Hacienda del PP.