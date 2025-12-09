Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
elecciones autonómicas

Aragón se encamina a elecciones tras el fracaso de las nuevas negociaciones entre PP y Vox

Los populares, que rechazan la mano tendida del PSOE, tendrán otra cita con los ultras a final de semana antes de certificar el adelanto

Jorge Azcón
Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Aragón se encamina a elecciones anticipadas tras el fracaso de la última reunión entre el PP y Vox para acordar unos Presupuestos. Los populares se han reunido esta tarde con la extrema derecha y han rechazado replicar el pacto valenciano que el PP firmó con Vox hace dos semanas para investir a Juan Francisco Pérez Llorca, como les pedían los de Santiago Abascal. “Algunas cosas [de la propuesta de Vox que reedita ese acuerdo] son inasumibles”, ha subrayado el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, en rueda de prensa después del encuentro. PP y Vox se han emplazado a una última cita a final de semana, en el que se decidirá “si sí, o si no, sin mareos” a los Presupuestos, ha instado el consejero, muy pesimista en las posibilidades de un pacto. Si no lo hay, como todo parece indicar, el presidente Jorge Azcón adelantará las elecciones.

El presidente del PP, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, se han reunido esta tarde durante una hora y media para constatar que sus diferencias siguen intactas. “Las posiciones están muy lejanas”, ha enfatizado tras la cita el consejero popular de Hacienda, que se ha quejado de que Vox se muestra “inamovible” en sus planteamientos. Los de Abascal piden exactamente lo mismo que el PP firmó con ellos hace unos días en la Comunidad Valenciana, pero los populares aragoneses no lo ven.

El responsable de Hacienda de Jorge Azcón ha explicado que para el PP de Aragón no es aceptable rechazar por completo el pacto verde europeo. Aunque también discrepan de algunas medidas que afectan a los agricultores, no pueden “estar en contra al 100%”, porque otras sí las comparten, ha indicado. Lo mismo con la inmigración. El PP de Aragón afirma que “va a cumplir la ley” en los criterios de acogida de migrantes y que tampoco cree que haya que eliminar todas las subvenciones a las entidades que ayudan a los extranjeros, como les exige Vox. Todo eso sí lo aceptó el PP de la Comunidad Valenciana.

El portavoz de Abascal se ha quejado de que el PP mantenga posiciones tan dispares en distintas comunidades autónomas. “Algo que pueden disfrutar los valencianos, ¿por qué no lo pueden hacer los aragoneses?“, se ha preguntado Nolasco, antes de aventurar que también cree que el acuerdo con el PP está ”lejos". Tan distantes están las posiciones que el portavoz de Vox ha afirmado que el Presupuesto que les ha presentado el PP “podría ser un Presupuesto del PSOE” y que Azcón “parece un presidente de Podemos”.

PP y Vox volverán a verse a finales de semana para certificar el fracaso de sus negociaciones. Será entonces cuando Azcón anunciará, según indican distintas fuentes, el anticipo electoral en Aragón para el próximo mes de febrero. La cita con las urnas se celebraría, por tanto, un mes antes que la siguiente fecha clave para el PP: los comicios de Castilla y León, previstos para el 14 de marzo.

El portazo de Vox es la clave porque el PP no confía en la posibilidad de explorar un acuerdo con el PSOE, a pesar de que la líder socialista en Aragón y ministra portavoz Pilar Alegría ha ofrecido este martes al PP una propuesta de acuerdo y su disposición a aprobar la senda de gasto a cambio de más vivienda pública y refuerzo en los servicios públicos. “Estamos ahora mismo tan lejos del PSOE como de Vox”, ha zanjado el consejero de Hacienda del PP.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Elsa García de Blas - twitter
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El PSOE de Aragón ofrece su apoyo al PP para aprobar el techo de gasto para 2026

EFE | Zaragoza
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, este sábado, en el Congreso. Azcón adelantará las elecciones en Aragón

Azcón apunta a un adelanto electoral en Aragón si no logra el apoyo de Vox a los Presupuestos en “una semana”

Virginia Martínez / Elsa García de Blas | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_