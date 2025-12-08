El PSOE de Aragón ofrece su apoyo al PP para aprobar el techo de gasto para 2026

La secretaria general del PSOE aragonés y ministra portavoz, Pilar Alegría, ha ofrecido este lunes el apoyo de su partido al Gobierno regional, del PP, para la aprobación en las Cortes autonómicas del techo de gasto del presupuesto para 2026, sin valorar la opción que termine adoptando Vox. Este sábado, día de la Constitución, el presidente aragonés, Jorge Azcón, que gobierna en minoría, apuntó a un posible adelanto electoral en su región si no logra el apoyo de Vox a los Presupuestos en “una semana”.

Alegría ha lanzado su oferta tras un encuentro con los miembros de la Ejecutiva regional de su partido y ha expresado, además, su decisión de “tender la mano” para negociar las cuentas una vez se conozcan “algo más allá de los PowerPoint que se proyectaron en la presentación a los medios de comunicación del documento presupuestario”, aunque ya ha planteado condiciones como mejoras en Educación y Sanidad o la ampliación del tranvía a Arcosur.

Esta posición del PSOE, con la que la ministra ha asegurado tratar de conseguir que Azcón “elija entre ellos o la ultraderecha”, se produce ante la posibilidad apuntada por el popular de que opte por el adelanto electoral si no consigue sacar adelante sus presupuestos. “Si no se aprueban Presupuestos, lo lógico es que se convoquen elecciones”, expresó Azcón a su llegada el pasado sábado al acto del Día de la Constitución en Madrid. “Lo que vamos a hacer es hablar esta semana. Y esta semana es un tiempo más que prudencial para comprobar quiénes son los partidos que están dispuestos a aprobar los Presupuestos y quiénes son los partidos que están dispuestos a bloquear”, sentenció el barón del PP.

A pesar de brindar su apoyo, la dirigente autonómica socialista ha criticado con dureza al Ejecutivo popular: “Llevamos dos años de Gobierno de Azcón, un gobierno caótico, que nació con un pacto con Vox. Ha estado maniatado por los caprichos de la ultraderecha de forma evidente o en la sombra, algo que así ha sido, es y será”. Además, ha reprochado al presidente autonómico llevar a cabo una política “antisanchista, antialegría y antisocialista”, no obstante —ha añadido— haber recibido Aragón 2.800 millones de euros de fondos europeos.

En opinión de Alegría, “Azcón no acaba de entender que cuando ganas elecciones los ciudadanos te piden que gobiernes, que seas capaz de plantear soluciones y respuestas y, si no tienes mayoría absoluta, tienes que hablar”, subrayando que “cuando no eres capaz de llegar a acuerdos y diálogos lo que haces es romper el compromiso con la ciudadanía”.

Cuando se reúna este miércoles con el presidente en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios de las Cortes, ha indicado que le comunicará su intención de aprobar el techo de gasto y le presentará sus propuestas para poder sacar adelante unos presupuestos negociados.

En este sentido, ha destacado que propondrá al PP negociar para que se atiendan los problemas del “Aragón real” y para que se ejecute más vivienda, se mejore la sanidad, se reduzcan las listas de espera, se ofrezca gratis la enseñanza de 0 a 3 años o se incrementen las plazas en las residencias.