Azcón apunta a un adelanto electoral en Aragón si no logra el apoyo de Vox a los Presupuestos en “una semana”

El calendario electoral podría cambiar de nuevo. Y en breve. El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, se ha dado de margen “una semana” para conseguir el apoyo de Vox a los Presupuestos autonómicos o, en caso contrario, adelantará los comicios regionales. De producirse ese segundo escenario, según apuntan fuentes del Ejecutivo aragonés, se baraja que se abran las urnas en el próximo mes de febrero.

“Si no se aprueban Presupuestos, lo lógico es que se convoquen elecciones”, ha expresado Azcón a su llegada este sábado al acto del Día de la Constitución en Madrid. “Lo que vamos a hacer es hablar esta semana. Y esta semana es un tiempo más que prudencial para comprobar quiénes son los partidos que están dispuestos a aprobar los Presupuestos y quiénes son los partidos que están dispuestos a bloquear”, ha sentenciado el barón del PP a las puertas del Congreso.

La de este sábado ha sido la primera vez que Azcón verbaliza, con unos plazos tasados, un previsible adelanto electoral en Aragón. El anuncio llega después de que su Gobierno presentase este viernes la propuesta de Cuentas autonómicas, con un presupuesto de 9.145 millones de euros para la comunidad, que califican de “récord”. Un movimiento —el de presentar los Presupuestos a la Cámara y a los aragoneses— que habían retrasado los populares a la espera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que Hacienda tenía que fijar el techo de gasto. Una cita que finalmente se celebró hace dos semanas.

Tras presentar las Cuentas este viernes, el Gobierno de Azcón iniciará la semana que viene los contactos para concitar el apoyo de los partidos con representación parlamentaria. También con Vox, con quienes busca una reunión inminente pese a que, a finales de diciembre, la formación ultra cerrase la puerta a facilitar las Cuentas aragonesas. “El Presupuesto que hemos presentado va a mejorar la vida de los aragoneses. Eso debería hacer que nos uniéramos”, ha reclamado Azcón al partido de ultraderecha.

Sobre las fechas, en Génova asumen que ese adelanto electoral está más próximo que nunca. “Azcón no ha podido ser más claro. Es cuestión de contar los días“, ha señalado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en conversación informal con los periodistas.

El aviso dado este sábado aproxima el anticipo electoral. Más cuando en Vox no están por la labor de poner las cosas fáciles al PP. Y sobre todo porque Azcón no quiere tener que hacer una comparecencia como la protagonizada por el nuevo president valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, plegándose a las exigencias de los ultras durante su discurso de investidura en Les Corts.

“Éste es el problema que tenemos, que hay 17 PP diferentes y un PP nacional que no tiene un proyecto común para España”, ha dicho al respecto la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, este sábado en el Congreso. “La responsabilidad de sacar adelante el Gobierno y unos Presupuestos es de los presidentes de esas comunidades, en este caso, del señor Azcón y de la señora Guardiola”, ha añadido Millán. “No son capaces”, ha considerado la dirigente ultra.

Azcón se ha fijado de plazo la próxima semana para negociar con los partidos y, si no, convocar sin más demora elecciones adelantadas. Pero la coyuntura electoral en Extremadura empuja al presidente de Aragón a esperar al menos hasta el día 22 para firmar formalmente el decreto de comicios autonómicos, que tendrían lugar posiblemente a mediados de febrero. Un aumento fulgurante de Vox en las urnas de Extremadura podría suponer un freno para Azcón, que podría plantearse el no repetir el órdago por miedo a que los ultras ganaran fuerza también en Aragón aupados por la ola.

Sin embargo, los buenos resultados para el PP que pronostican las últimas encuestas publicadas podrían llevar a Azcón a ir a febrero. Serían, por tanto, en torno a un mes antes de la otra fecha clave para el PP: los comicios de Castilla y León, el 14 de marzo. Un dominó de elecciones en las que se materializará la pugna entre PP y Vox con los resultados ya fehacientes. “Si en Extremadura el PP es la primera fuerza, muy por delante de PSOE, eso ya es un hito”, ha señalado al respecto Feijóo este sábado a los periodistas.