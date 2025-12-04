Feijóo se vuelca en Extremadura con una campaña paralela a Guardiola para frenar el ascenso de Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la gala de los XXIV Premios Autónomo del Año, el 27 de octubre en Madrid. Fernando Sánchez - Europa Press

Para Alberto Núñez Feijóo, las elecciones en Extremadura no son solo unos comicios autonómicos: se trata de una batalla simbólica. Está en juego el equilibrio de fuerzas en la derecha y cómo van a cohabitar el PP y Vox en el nuevo ciclo político. Una vez se da por hecho en todas las encuestas que el PP ganará las elecciones, la pregunta es si la presidenta extremeña, María Guardiola, que aspira a la reelección, podrá hacerlo sin tener que pactar un Gobierno de coalición con Vox o sin tener que asumir amplias cesiones. Con la extrema derecha en alza, el líder del PP no escatimará esfuerzos en la campaña extremeña y este jueves arranca una agenda paralela a la de la candidata autonómica. El PP ve inalcanzable la mayoría absoluta, así que su objetivo no es solo ganar, sino que baste con una abstención de Vox para gobernar.

Génova se felicita del punto de partida para el PP, porque todas las encuestas coinciden en que Guardiola ganará las elecciones del próximo 21 de diciembre en un feudo histórico del PSOE, donde los socialistas han gobernado 36 años frente a los seis del PP en la democracia reciente. Los populares solo han ganado una vez las elecciones extremeñas, en 2011, con José Antonio Monago como candidato, y ahora la previsión es que Guardiola se imponga en las urnas por primera vez, porque en 2023 tampoco lo hizo y ganó el PSOE.

Sin que nada parezca amenazar seriamente la victoria, el único problema para el PP es Vox. La estimación de voto del último CIS dispara al partido de Santiago Abascal de los cinco escaños que logró en 2023 a entre 10 y 12 escaños. Así, aunque según el sondeo el PP ganaría las elecciones y lograría entre 25 y 29 diputados (ahora tiene 28), dependería de Vox porque no alcanzaría la mayoría absoluta, que está en 33. El PSOE, por su parte, quedaría en segunda posición con entre 19 y 22 escaños, hasta nueve menos que en 2023.

El PP ve inaccesible que Guardiola alcance la mayoría absoluta, como admiten distintas fuentes de la dirección popular, que recuerdan que a Monago no le bastó con el 46% de los votos en 2011 (en tiempos todavía del bipartidismo) para conseguirla. Gobernó gracias al apoyo de Izquierda Unida. Guardiola, según el CIS, llegaría ahora al 38,5% de los votos, a siete puntos del techo histórico del PP. Por lo tanto, la mayoría absoluta se perfila como prácticamente imposible.

La previsión del PP es que la presidenta extremeña suba en votos y escaños y pueda gobernar en solitario o con el apoyo externo de Vox, explican fuentes de la dirección popular. La clave es qué dependencia tendrá Guardiola de la extrema derecha, y para eso Génova aspira a que solo le haga falta la abstención de los de Abascal, en el caso de que el PP reúna más escaños que toda la izquierda junta.

“La última vez necesitábamos el sí de Vox, tener que abstenerse no es lo mismo”, confían en la cúpula del PP. Pero los de Abascal han avisado de que van a “subir el precio” en Extremadura, como publicó EL PAÍS, con respecto a las condiciones que acaban de imponer al PP para investir al presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Este ha tenido que asumir su discurso en políticas climáticas y de inmigración. Así que está por ver que incluso a cambio de una abstención se lo pongan fácil a Guardiola, con quien tampoco tienen sintonía personal tras el tira y afloja de la investidura de 2023, cuando ella trató de oponerse a meterlos en el Gobierno y terminó aceptando.

Feijóo se volcará en la campaña extremeña para ayudar a su candidata a frenar a Vox. Santiago Abascal lleva desplegado desde hace un mes en el territorio, según Génova porque “él lo necesita, y el PP no”. El líder del PP acompañará a Guardiola en algunos de los grandes mítines, pero también recorrerá por su cuenta la región para “peinar todo el territorio” y multiplicar la repercusión.

Feijóo se desplaza este jueves a Don Benito (Badajoz), donde intervendrá en una comida mitin con la presidenta y candidata del PP. El jueves por la tarde, Feijóo irá a Villanueva de la Serena y asistirá a un partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla. Allí participará en la pegada de carteles. El viernes iniciará el día en Mérida para apoyar al sector primario y desplazarse, posteriormente, al Casar de Cáceres. Desde allí se trasladará a Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, para participar en otro acto electoral. El líder del PP se zambulle en la campaña extremeña para ayudar a Guardiola a frenar el asalto de Vox.

Tres actos de Sánchez con Gallardo

Las expectativas del PSOE, el partido que desde la restauración de la democracia ha gobernado Extremadura salvo en dos legislaturas, se limita a la contención de daños. Los socialistas tienen asumido que obtendrán su peor resultado, los 28 escaños que Guillermo Fernández Vara obtuvo en su victoria en las autonómicas de 2023, los mismos que el PP e insuficientes para revalidar la Junta. En este escenario, Pedro Sánchez compartirá tres actos de campaña con Miguel Ángel Gallardo, procesado por supuestamente enchufar al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

Sánchez participará en la apertura de los socialistas este jueves en Plasencia. El presidente no volverá a Extremadura hasta el 14 de diciembre, donde repetirá cartel con Gallardo en Cáceres. Y acudirá al cierre de campaña en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde Gallardo fue alcalde, informa José Marcos. El único mitin de Sánchez en la precampaña se celebró el 19 de noviembre en Mérida y coincidió con la salida de Santos Cerdán de la cárcel de Soto del Real tras pasarse 142 días en prisión provisional.

La candidatura socialista contará además con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el titular de Economía, el extremeño Carlos Cuerpo; Félix Bolaños, ministro de Presidencia; Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda; la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez; y Patxi López, portavoz en el Congreso. La implicación en otra campaña electoral del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya es un clásico. El president catalán, Salvador Illa, también acudirá a la campaña.