El PP necesitará a Vox para volver a gobernar Extremadura, según el CIS

La encuesta preelectoral para las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada este viernes, da al Partido Popular un 38,5% del voto en las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre, lo que supone que María Guardiola puede conseguir entre 25 y 29 escaños, al menos a cuatro escaños de la mayoría absoluta, situada en 33 diputados. Los populares mantendrían así el mismo porcentaje de voto que obtuvieron en las elecciones de 2023. El CIS da la segunda posición al PSOE con un 31,6% del voto, según la estimación, lo que podría significarles entre 19 y 22 escaños, hasta nueve escaños menos que en los comicios de 2023.

En esas elecciones autonómicas, Vox consiguió el 8,12% del voto y el 21D podría multiplicar por dos su resultado, ya que el CIS estima que el 17,3% de los extremeños votarían a este partido y conseguir entre 10 y 12 escaños. En cuarto lugar, quedaría Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, que lograría entre 6 y 7 diputados en la Asamblea con un 9,6% del voto.

El reparto de los 65 escaños de la Asamblea de Extremadura (29 de la provincia de Cáceres y 36 de Badajoz) varía respecto a las elecciones de mayo de 2023. El PSOE perdería la victoria en la provincia de Badajoz, donde en 2023 obtuvo 16 escaños: según el cálculo del CIS, perderá cinco sillones el 21 de diciembre. El PP mantendría sus 15 diputados, Vox sumaría tres, hasta los 6) y Podemos-IU ganaría dos (de 2 a 4 diputados). En Cáceres, el PP perdería un escaño respecto a los últimos comicios (pasaría de 13 a 12), el PSOE perdería tres diputados (de 12 a 9), Vox ganaría cuatro (de 2 a 6) y Podemos-IU mantendría su resultado anterior, dos sillones.

La presidenta María Guardiola firmó el decreto de convocatoria anticipada de elecciones autonómicas el pasado 27 de octubre tras una enmienda a la totalidad presentada por Vox contra sus Presupuestos. Entonces, la dirigente popular arguyó: “Sin Presupuestos no tenemos herramientas para seguir creando empleo y proteger a las familias. No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón, estamos aquí para transformar Extremadura para impulsar el crecimiento de esta región” y apuntó que no tenía “miedo de escuchar a los extremeños”.

A los comicios autonómicos concurren la popular María Guardiola, que tras las elecciones de 2023 se negó a pactar con Vox porque no podía “dejar entrar en el Gobierno a quien niega la violencia machista” pero acabó firmando un pacto de coalición con el partido de Santiago Abascal; el socialista Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño y procesado en la causa del hermano de Pedro Sánchez; el actual portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández; Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, y Raúl González, líder de Juntos por Extremadura.

La presidenta María Guardiola es la líder mejor valorada por los extremeños y la favorita por el 37,3% de los encuestados para volver a dirigir el Gobierno autonómico. Es la única que aprueba, con un 5,6. Le sigue la candidata de Unidas por Extremadura, a quien los extremeños puntúan con un 4,1; Raúl González, que recibe un 3,8, Miguel Ángel Gallardo, con un 3,7; y en último lugar queda el candidato de Vox, a quien los ciudadanos de Extremadura puntúan con un 3,6.

Los extremeños votarán el 21D en clave autonómica. El 74,5% de los ciudadanos dicen que en estos comicios son más importantes para ellos los asuntos “propios de Extremadura” frente al 17,5% que indica que se fijarán en los temas generales de España. Más de la mitad de los extremeños dice que sigue con mucho o bastante interés las noticias relacionadas con la cita electoral.

Además de la estimación electoral y las preguntas relacionadas con la política, el instituto dirigido por José Félix Tezanos pregunta a más de 2.000 extremeños por su percepción de la comunidad autónoma. La mayoría de los ciudadanos (38,2%) considera que la situación general de Extremadura es “buena”, el 4,6% la tilda de “muy buena”frente al 30,8% que la califica de “mala” y el 10,7% de “muy mala”. La mayor parte de los encuestados afirma que esta situación no ha cambiado desde las últimas elecciones autonómicas, celebradas en mayo de 2023. El 31,6% dice que Extremadura está mejor o mucho mejor y el 32,7% considera que la situación es peor o mucho peor.

El principal problema de Extremadura es el paro, según el 19,2% de los extremeños, seguido de las infraestructuras (citado por un 15,1%) y la sanidad (7,8%). En décimo lugar, se colocan los problemas relacionados con la juventud, la falta de apoyo y oportunidades para los jóvenes (hablan de ello el 3,2% de los encuestados). Los asuntos relacionados con la inmigración, una de las banderas electorales de Vox, aparece en el puesto 16 de los principales problemas que perciben los extremeños, solo la citan el 1,3%. Para los ciudadanos de 18 a 44 años, las infraestructuras son el principal problema que ven en la comunidad, esta percepción cambia desde los 45 años, cuando crece el porcentaje de extremeños que citan el paro como el problema más importante.

La encuesta preelectoral del CIS para los comicios extremeños ha realizado 2.037 sondeos: 1.215 entrevistas en la provincia de Badajoz y 822 en la de Cáceres entre el 21 y el 25 de noviembre de 2025.