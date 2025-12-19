Guardiola culmina un cierre atípico de campaña: sin mítines y de paseo por pueblos

La presidenta extremeña toma la palabra en Badajoz después de alentar un pucherazo por el robo de 124 votos en pueblo de 4.500 vecinos

La candidata del PP y candidata a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha protagonizado este viernes un cierre atípico de la campaña a las elecciones extremeñas, sin mítines, de paseo desde primera hora por una decena de pueblos cruzando de arriba a abajo las dos provincias, Cáceres y Badajoz.

En Almendralejo (Badajoz, 34.000 habitantes), Guardiola ha recalado a las seis de la tarde y ha recorrido la Calle Real saludando a los comerciantes, sin hacer declaraciones a la prensa. Rodeada de un grupo de militantes del PP, la presidenta extremeña ha repartido besos y selfis y ha recibido sobre todo palabras de aliento, pero también se ha encontrado con algún que otro reproche.

Una señora de mediana edad bajo un paraguas se ha acercado a su encuentro y le ha reprochado: “Al campo nos tenéis abandonados”. Guardiola se ha detenido con la mujer, le ha explicado sus inversiones y al final se ha excusado: “40 años [por los Gobiernos del PSOE] no se cambian en solo dos años”. “¡Dadle tiempo, y la mayoría absoluta para que pueda hacer más cosas!”, le han dicho a la mujer varias militantes populares rodeando la escena.

Guardiola ha continuado después en Badajoz, donde ha tomado la palabra para despedirse de la campaña:“Que nadie se quede en casa porque vamos a seguir transformando Extremadura”, ha dicho. “Este domingo tenemos la oportunidad de llenar las urnas con ilusión, que nadie se quede en casa porque vamos a seguir transformando Extremadura y lo vamos a hacer juntos”, ha instado.

“Yo confío en que el trabajo siempre, siempre, da resultados. Y aquí lo único que hemos hecho es trabajar. No nos importan los resultados, lo hemos demostrado, y ahora queremos la recompensa en las urnas para seguir trabajando”, ha reflexionado Guardiola. “Hemos hablado mucho, hay mucho ruido ahí fuera. Que se enfaden otros, es Navidad, que nos inunde la paz y el amor”, ha concluido entre gritos de “¡presidenta, presidenta!”.

A primera hora del viernes, eso sí, ha pisado Talayuela, al norte de Cáceres, donde ha alentado de nuevo el pucherazo, tras 48 horas sin preguntas ni atenciones a medios y después de que tanto ella como el PP alentaran un supuesto pucherazo electoral por el robo de 124 votos en una oficina de Correos de Fuente de Cantos, un municipio de Badajoz de 4.500 vecinos. El suceso se produjo en la madrugada de este miércoles.

“El derecho a votar se ha hurtado”, ha dicho este viernes en Talayuela después de que el jueves asegurara que se estaba “robando la democracia”. Fue en un vídeo difundido a través de sus redes sociales que alcanzó las 800.000 visualizaciones. “No voy a quedarme callada. No lo vamos a permitir. Basta ya. Este domingo somos nosotros quienes decidimos”, informa Manuel Viejo.

Y denunció los hechos ante la Junta Electoral. El PP activó la maquinaria. Alentada también por Génova. Altos cargos del partido e incluso presidentes autonómicos como el valenciano secundaron el argumentario de Guardiola, que iba contra la línea de investigación de la Guardia Civil: el cuestionamiento del sistema electoral de las elecciones en España. Y, en concreto, las extremeñas de este domingo.

Una portavoz de la Guardia Civil de Badajoz explicó por teléfono a este periódico que los hechos se investigaban como “delincuencia común” porque no era la primera vez que pasaba en estos últimos meses y porque lo que buscaban los ladrones era el dinero.

