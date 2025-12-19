María Guardiola alienta la idea del pucherazo en Extremadura tras 48 horas de silencio: “El derecho a votar se ha hurtado”
La presidenta extremeña, que no acudió anoche al último debate de campaña, dice que tampoco lo vio: “Me alegro de no haber estado”
Ni un paso atrás. Ni tampoco un ápice de rectificación. La democracia en España continúa en peligro para la presidenta extremeña María Guardiola. “Las conclusiones [de la Guardia Civil] dan igual”, ha dicho este viernes durante una rueda de prensa con preguntas en el municipio cacereño de Talayuela tras 48 horas sin actos de partido ni atención a la prensa. “El derecho a votar se ha hurtado”, ha insistido.
La recta final de la campaña extremeña ha tenido un giro de guion más propio de Woody Allen que de unas elecciones autonómicas. El PP ha alentado un supuesto pucherazo electoral por el robo de 124 votos en una oficina de Correos de Fuente de Cantos, un municipio de Badajoz de 4.500 vecinos. El suceso se produjo en la madrugada de este miércoles.
“Se está robando la democracia delante de nuestros ojos”, aseguraba Guardiola este jueves por la mañana en un vídeo difundido a través de sus redes sociales que alcanzó las 800.000 visualizaciones. “No voy a quedarme callada. No lo vamos a permitir. Basta ya. Este domingo somos nosotros quienes decidimos”. Y denunció los hechos ante la Junta Electoral. El PP activó la maquinaria. Alentada también por Génova. Altos cargos del partido e incluso presidentes autonómicos como el valenciano secundaron el argumentario de Guardiola, que iba contra la línea de investigación de la Guardia Civil: el cuestionamiento del sistema electoral de las elecciones en España. Y, en concreto, las extremeñas de este domingo.
Que no nos roben la democracia.— María Guardiola (@MGuardiolaM) December 18, 2025
Este domingo, vota por el futuro de Extremadura.#MásConfianza #MásExtremadura pic.twitter.com/Gp2hxleM5i
Horas después del vídeo de Guardiola, Correos emitió un comunicado en el que cifraba la sustracción en 124 votos, dinero en efectivo —14.000 euros—, artículos comerciales y material de oficina. Que hubo otros dos intentos de robo en otras dos oficinas de Correos de otros pueblos cercanos. Y que los electores perjudicados podrán volver a ejercer su derecho a voto.
Una portavoz de la Guardia Civil de Badajoz explicó por teléfono a este periódico que los hechos se investigaban como “delincuencia común” porque no era la primera vez que pasaba en estos últimos meses y porque lo que buscaban los ladrones era el dinero.
La caja fuerte con los votos, que en teoría ponía en cuestión el sistema democrático de España, apareció más tarde en un paraje del término municipal pacense de Talavera la Real, calcinada. “Parece que ha sido forzada con algo similar a una lanza térmica”, según fuentes de la Guardia Civil. “Alrededor se han observado documentos quemados, que aún están en estudio, por si pudiera tratarse de los votos que contenía dentro”. La investigación, eso sí, continúa abierta.
Guardiola, que durante el miércoles y el jueves no tuvo ningún acto electoral ni atención a la prensa y que anoche rechazó acudir al segundo y último debate electoral de la campaña en RTVE, ha convocado a los medios en Talayuela, un municipio al norte de Cáceres de 7.500 vecinos que vive del tabaco y se caracteriza por ser el pueblo con más inmigración de la región.
“Roban el derecho a voto”, ha insistido la presidenta ante los micrófonos. “Están hurtando el derecho a decidir. Me sorprende que no lo denuncie el resto de partidos. Hay 124 personas que habían ejercido el derecho a voto y eso ha sido hurtado. No acuso a ningún partido, oye, que a lo mejor alguno se ha dado por aludido. Esto no es muy normal”. La rueda de prensa ha continuado:
—¿No debería haber esperado a las conclusiones de la Guardia Civil?
—Da igual cuáles sean. No sé cuál es el objetivo de un ladrón.
“Sé que están hurtando el derecho a votar por los extremeños. Deberíamos haber salido todos”. Sin embargo, Guardiola ha dicho que no piensa que esto afecte al resultado electoral. “Nosotros solo queremos la prosperidad y el impulso de las políticas adecuadas”.
—¿Vio el debate?
—No. La verdad me alegro de no haber estado.
