PSOE, Vox y Unidas por Extremadura acuden al debate con la ausencia de Guardiola
La candidata del PP y favorita en las encuestas pidió enviar a un representante, algo que fue rechazado por el resto de partidos
RTVE celebra este jueves un debate electoral en Extremadura con la participación de los representantes de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. A la cita no acudirá la actual presidenta de la comunidad, María Guardiola, del PP, pues su partido solicitó la presencia de otro representante. Un extremo que rechazó el resto de formaciones políticas que concurren a los comicios y que sí estarán en el encuentro. Se emitirá en directo al terminar la segunda edición del Telediario, a las 21.45 aproximadamente.
El periodista Xabier Fortes moderará el encuentro, que se celebrará en el centro territorial de la corporación en Mérida y se emitirá en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es, además de en La 1 en territorio extremeño.
En una reunión celebrada a principios de mes en la sede de RTVE en Mérida con los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, el PP solicitó que su representante no fuera la candidata a la presidencia, María Guardiola, algo a lo que se opusieron el resto de formaciones políticas, que aceptaron celebrar el debate a tres si no acudía la cabeza de lista del PP.
Por tanto, el debate contará con los candidatos a la presidencia de la Junta del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Óscar Fernández Calle; y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Durará 75 minutos y tendrá tres bloques (economía, políticas sociales y pactos) a partir de las principales preocupaciones de los extremeños.
