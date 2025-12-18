Ir al contenido
Elecciones Extremadura
ELECCIONES EXTREMEÑAS

El PP extremeño denuncia un robo de votos por correo en un municipio de Badajoz de 4.500 vecinos

Fuentes del partido en la región calculan que han sido sustraídos “alrededor de 100 sobres”

Manuel Viejo
Manuel Viejo
Plasencia -
Abel Bautista ha convocado esta mañana a los medios de comunicación de manera urgente en Mérida, la capital de Extremadura. El secretario general de los populares extremeños y vicepresidente en funciones de la Junta de Extremadura ha denunciado ante la prensa un presunto robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, un municipio de 4.500 vecinos de la provincia de Badajoz, a una hora en coche de Mérida.

El también secretario general de lo populares en la región ha contado que estos hechos se han producido de madrugada, en la sede de Correos de Fuente de Cantos, donde gobierna el PP. “El voto por correo ha sido sustraído y esos electores ya no pueden constar como votantes”, ha dicho el número dos del PP en la región.

Bautista también ha narrado que este hecho no solo se ha producido en este pueblo, sino que también habrían entrado en las oficinas de Correos de otros municipios cercanos: Torremejía (2.300 vecinos) y Santa Amalia (4.000 habitantes). Ahí, sin embargo, no se han llevado ningún voto porque fueron llevados durante la tarde del miércoles a Mérida. “Hay alguien de manera organizada, probablemente una, dos o tres personas que han entrado con único objetivo: llevarse el voto”, ha insistido Bautista.

“No sé si hay más oficinas”, ha continuado. “El PP pide que se abra una investigación inmediata [...] Se ha impedido a los ciudadanos que voten. Estos ciudadanos no pueden perder el derecho al voto. Esto es muy grave. ¿Qué clase de Estado tenemos? Nos están robando la democracia. El domingo hay que movilizarse. No pido el voto para el PP. Hay que hablar como hay que hablar en democracia”, ha denunciado Bautista.

Fuentes del PP de Badajoz calculan que los votos que supuestamente han sido robados serían “alrededor de 100″. En el caso de Fuente de Cantos, es un municipio donde también gobiernan los populares. Este periódico se ha puesto en contacto con su alcaldesa, Carmen Pagador, sin éxito.

Estos episodios se han producido a solo unas horas de que finalice la campaña electoral en Extremadura, que terminará este viernes a medianoche tras dos semanas de una gran actividad política en la región. En este contexto, este jueves se celebra en Mérida el segundo debate electoral, en la sede de RTVE, pero la presidenta extremeña, María Guardiola, ha declinado participar. De hecho, este miércoles no tuvo ningún acto en la agenda. Una jornada idéntica a la de este jueves, donde el protagonismo de la campaña ha sido para Bautista.

La presidenta ha permanecido en silencio de cara a los medios y solo se ha pronunciado a través de las redes sociales. Esta mañana ha emitido un vídeo en su perfil de X, donde ha dicho: “Se está robando la democracia delante de nuestros ojos. No voy a quedarme callada. No lo vamos a permitir. Basta ya. Este domingo somos nosotros quienes decidimos”.

Guardiola ha evitado atender a los medios en las últimas horas, donde también se ha conocido que la Junta de Extremadura ha cesado al chófer de la presidenta tras conocer que este trabajador fue condenado “por coacciones leves” en relación con un delito de violencia de género, hecho del que no tenía conocimiento la jefa del Ejecutivo regional. El trabajador es cercano a la familia de la presidenta, según fuentes de la Junta.

Sobre la firma

Manuel Viejo
Manuel Viejo
Manuel Viejo - twitter
Es de la hermosa ciudad de Plasencia (Cáceres). En EL PAÍS firma reportajes y crónicas desde 2014.
