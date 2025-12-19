Se detiene la votación de presupuestos en la Asamblea de Madrid tras el desmayo de un diputado del PSOE

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante la segunda jornada del último pleno del año en el que se aprueban definitivamente los Presupuestos de la Comunidad.

Durante la sesión de este viernes del Pleno de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, el diputado del PSOE Juanjo Marcano ha sufrido un desmayo, lo que ha llevado al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, a solicitar una pausa en la votación. El incidente se ha producido mientras se votaban las enmiendas de los grupos al presupuesto de Digitalización.

Marcano, que estaba sentado en la tercera fila del grupo socialista, ha sido atendido de inmediato por sus compañeros cuando ha comenzado a sentirse mal. De forma rápida, se han acercado al lugar los consejeros de Sanidad y de Interior, Fátima Matute y Carlos Novillo, así como diputados con formación médica, entre ellos Marta Carmona (Más Madrid), Carlos Moreno Vinués (PSOE), Enrique Ruiz Escudero (PP) y Raquel Barrero (Vox).

Los servicios del Summa 112 han despejado la salida para trasladar al diputado. Tras unos minutos de atención médica, Ossorio ha decretado un receso. Los servicios sanitarios han retirado a Marcano del pleno en silla de ruedas y consciente. La sesión en la Asamblea se ha reanudado alrededor de las 11:00. Se espera que hacia las 14:00 queden aprobadas las cuentas, contando con la mayoría del PP, que ha aceptado 25 enmiendas parciales.