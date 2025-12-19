Vídeo |Inteligencia Artificial, ¿una nueva era de vigilancia masiva?
Mientras crece la videovigilancia con IA en todo el mundo, la UE la regula, pero con importantes excepciones
Aunque parezca sacado de un episodio de la serie Black Mirror, el reconocimiento facial impulsado por Inteligencia Artificial (IA) ya es una realidad en aeropuertos, comercios y espacios públicos. Países como China, Irán o Estados Unidos usan sistemas de videovigilancia algorítmica para escanear multitudes en tiempo real. En Europa, la UE ha establecido el primer marco regulatorio mundial sobre IA, aunque algunos Estados, como Francia o Hungría, han aprovechado las lagunas legales para intensificar el control ciudadano. ONG europeas de derechos digitales cuestionan su eficacia y advierten de que podría normalizar la vigilancia masiva, reforzar sesgos raciales y limitar libertades fundamentales como el derecho de reunión y el de libre expresión.
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La Audiencia de Las Palmas sentencia que un solo testigo protegido no basta para condenar a un migrante acusado de patronear una patera
Análisis de ajedrez | David Antón, bicampeón de España absoluto
El Govern no ve indicios de que el brote de peste porcina saliera del IRTA-CReSA
Vídeo |Inteligencia Artificial, ¿una nueva era de vigilancia masiva?
Lo más visto
- El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
- Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
- Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso”
- La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16