Vídeo |Inteligencia Artificial, ¿una nueva era de vigilancia masiva?

Mientras crece la videovigilancia con IA en todo el mundo, la UE la regula, pero con importantes excepciones

Aunque parezca sacado de un episodio de la serie Black Mirror, el reconocimiento facial impulsado por Inteligencia Artificial (IA) ya es una realidad en aeropuertos, comercios y espacios públicos. Países como China, Irán o Estados Unidos usan sistemas de videovigilancia algorítmica para escanear multitudes en tiempo real. En Europa, la UE ha establecido el primer marco regulatorio mundial sobre IA, aunque algunos Estados, como Francia o Hungría, han aprovechado las lagunas legales para intensificar el control ciudadano. ONG europeas de derechos digitales cuestionan su eficacia y advierten de que podría normalizar la vigilancia masiva, reforzar sesgos raciales y limitar libertades fundamentales como el derecho de reunión y el de libre expresión.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

