Vídeo | ¿Se sacrifica el agua en Europa por motivos económicos?
Ríos contaminados por sustancias químicas, fugas masivas en sistemas de canalización y una demanda creciente de sectores nocivos sitúan a la UE en el centro de una crisis global del agua
Europa necesita cada vez más agua. Mientras el continente se seca y la presión sobre ríos y acuíferos aumenta, Bruselas plantea facilitar proyectos industriales que consumirán aún más recursos. Varias ONG y expertos alertan de que este giro podría flexibilizar las normas para sectores especialmente contaminantes, como la minería del litio o los grandes centros de datos. Y temen que el agua acabe convirtiéndose en la próxima víctima del progreso.
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye aBalkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia),Internazionale(Italia),Ir(Letonia),Kathimerini(Grecia),Le Soir(Bélgica) yTelex(Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La Bola, el bar sevillano que tuvo una sospechosa facturación récord cuando empezó a administrarlo el expresidente de la SEPI
Aragón celebrará elecciones anticipadas el 8 de febrero
Taylor Swift desvela obsesiones, fortalezas y temores en su serie documental: “No quiero que me rastreen, me he sentido muy perseguida”
Los Reyes felicitan la Navidad con una foto familiar y Juan Carlos I y doña Sofía, con una imagen de sus perros
Lo más visto
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
- El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo