Vídeo | ¿Se sacrifica el agua en Europa por motivos económicos?

Ríos contaminados por sustancias químicas, fugas masivas en sistemas de canalización y una demanda creciente de sectores nocivos sitúan a la UE en el centro de una crisis global del agua

Agua en Europa
Europa necesita cada vez más agua. Mientras el continente se seca y la presión sobre ríos y acuíferos aumenta, Bruselas plantea facilitar proyectos industriales que consumirán aún más recursos. Varias ONG y expertos alertan de que este giro podría flexibilizar las normas para sectores especialmente contaminantes, como la minería del litio o los grandes centros de datos. Y temen que el agua acabe convirtiéndose en la próxima víctima del progreso.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye aBalkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia),Internazionale(Italia),Ir(Letonia),Kathimerini(Grecia),Le Soir(Bélgica) yTelex(Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

