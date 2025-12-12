Vídeo | ¿Se sacrifica el agua en Europa por motivos económicos?

Ríos contaminados por sustancias químicas, fugas masivas en sistemas de canalización y una demanda creciente de sectores nocivos sitúan a la UE en el centro de una crisis global del agua

Europa necesita cada vez más agua. Mientras el continente se seca y la presión sobre ríos y acuíferos aumenta, Bruselas plantea facilitar proyectos industriales que consumirán aún más recursos. Varias ONG y expertos alertan de que este giro podría flexibilizar las normas para sectores especialmente contaminantes, como la minería del litio o los grandes centros de datos. Y temen que el agua acabe convirtiéndose en la próxima víctima del progreso.

