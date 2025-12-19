El Louvre vuelve a abrir con normalidad tras desconvocar la huelga los trabajadores

Los trabajadores del Museo del Louvre han decidido este viernes en una asamblea general no seguir con la huelga que comenzaron el pasado lunes y que obligó a cerrar el museo más visitado del mundo. La pinacoteca ha abierto este viernes con normalidad, tras permanecer completamente clausurada el lunes. Reabrió el miércoles aunque con algunas salas cerradas, ante la falta de personal.

Los trabajadores, unos 300 reunidos, han acordado de manera unánime y “por responsabilidad” poner fin al paro de momento, pero se han dado cita el próximo 5 de enero para decidir si lo reinician después de las fiestas. El sindicato CFDT denuncia en un comunicado los “avances insuficientes” en las negociaciones que han mantenido estos días con el Ministerio de Cultura.

Critican también la ausencia de respuestas por parte de la dirección del museo a sus reivindicaciones: la degradación en las condiciones de trabajo, el deterioro del edificio y la falta de seguridad, que quedó en evidencia tras el espectacular robo de las ocho joyas de la Corona el pasado 19 de octubre.

Desde el lunes los trabajadores se han reunido en cinco ocasiones con representantes del Ministerio que dirige Rachida Dati, aunque “los avances logrados son insuficientes, sobre todo en lo que respecta al empleo y las remuneraciones”, ha señalado la CFDT. Lamentan que la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, no se haya reunido ni dirigido a ellos desde que empezaron la movilización.

“Hemos votado no seguir con la huelga para dar un respiro a las negociaciones” con Cultura, ha señalado Valérie Baud, delegada del citado sindicato. El Ministerio se ha comprometido a anular una rebaja de 5,7 millones de euros en la dotación pública al museo. Las conversaciones se retomarán tras la pausa navideña.

“Nuestro objetivo no es impedir el acceso a los turistas durante las fiestas, sino mejorar las condiciones de trabajo y también las condiciones de visita”, ha señalado la representante del sindicato CGT Nathalie Ramos. Los trabajadores reprochan también el incremento del precio de la entrada para los turistas de fuera de Europa, que pasará de 22 a 32 euros en enero.

Las reivindicaciones de los empleados parecen más que justificadas tras la cadena de polémicas que salpican al museo. Poco después del insólito robo de las joyas de Napoléon, la pinacoteca tuvo que cerrar una de sus galerías ante el peligro de derrumbe. Varias auditorías que se han publicado desde entonces revelan los problemas en el edificio, la poca inversión en su mantenimiento y los problemas de seguridad.

En el punto de mira está la actual presidenta, que fue nombrada en 2021, pero también su predecesor, Jean Luc Martínez, que asumió el mando en 2013 hasta que le relevó Laurence des Cars. Ambos han comparecido esta semana en una comisión en el Senado para dar explicaciones, en concreto sobre un informe de 2019 que ya revelaba la vulnerabilidad de la galería de Apolo. Es la que atracaron los cuatro ladrones el pasado 19 de octubre. Treparon por una escalera de mudanza al balcón que da acceso, entraron y rompieron con radiales las vitrinas donde estaban las joyas, que siguen sin aparecer.