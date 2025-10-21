La fiscalía fija en 88 millones de euros el valor de los objetos robados en el Louvre

El Museo del Louvre estimó este martes los daños causados ​​por las joyas robadas el domingo de la Galería Apolo: 88 millones de euros, según la fiscal parisina Laure Beccuau. Una suma “extremadamente espectacular”, pero que “no tiene parangón ni comparación con el daño histórico”, añadió la fiscal a RTL. Estas mismas fuentes precisan que los delincuentes “no ganarían” esta suma “si tuvieron la pésima idea de fundir estas joyas”.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, afirmó en la Asamblea Nacional que “los dispositivos de seguridad del museo no fallaron. La realidad es que funcionaron”. Rachida Dati prefirió plantear el problema de la vigilancia de la vía pública, ya que los ladrones entraron al museo por una ventana utilizando un montacargas estacionado en la calle del lado del Sena. “Quizás deberíamos preguntarnos, y esto es algo que estamos discutiendo con el ministro del Interior, pero también con el Ayuntamiento de París, sobre la seguridad en la vía pública, que en ese momento no existía“, dijo.

“Lo que pasó el domingo, no es un banal incidente. Es un ataque grave a nuestro patrimonio histórico”, señaló la responsable de Cultura. Y añadió: “Se trata de una herida para todos nosotros, porque el Louvre es la pantalla de la cultura francesa y de nuestro patrimonio”. Sobre el hecho de que se conocieran los problemas potenciales de seguridad en el museo, la ministra reconoció que se habían recibido alertas desde hace “mucho tiempo, diría que demasiado tiempo”. Pero añadió que por eso la directora del museo, Laurence des Cars, había encargado auditorías de seguridad en 2022, 2023 y 2024 que habían dado a una serie de recomendaciones que “se están poniendo en marcha”.

También habló de la reestructuración de los centros de control de seguridad, con la creación de uno central, y de las redes de fibra óptica y de informática, lo que supone instalar “kilómetros de cable” y que igualmente es algo que se está haciendo. La ministra destacó que eso lleva su tiempo por dos razones: porque las normas de un edificio patrimonial como es el Louvre imponen procedimientos en muchos casos más complejos, pero también por las reglas de los concursos públicos, que necesitan meses de procedimiento antes de que puedan iniciarse las obras. Sobre las responsabilidades potenciales, Dati afirmó que una vez que se tengan las conclusiones de las investigaciones, “si hay que tomar medidas se tomarán y sacaremos las consecuencias”.

El pasado domingo, cuatro encapuchados accedieron por una escalera a la galería de Apolo, rompieron las vitrinas y sustrajeron las joyas de Napoleón Bonaparte, Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo. El ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, señaló el pasado lunes que el asalto “da una imagen lamentable de Francia”. “Pudieron aparcar un camión con una escalera de mudanzas en mitad de París, subir y en unos pocos minutos robar joyas de valor incalculable”, explicó para describir el insólito robo.

Estas son las nueve piezas robadas que ahora se ha sabido que valen 88 millones de euros: