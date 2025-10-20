Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
robo de arte

Un informe del Tribunal de Cuentas francés previo al robo ya advertía de fallos “considerables” en la seguridad del Louvre

La pinacoteca permanece cerrada al día siguiente del espectacular robo que sustrajo ocho piezas de las colecciones imperiales de incalculable valor

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un informe del Tribunal de Cuentas francés, previo al robo de este domingo en el Louvre, había detectado fallos en la seguridad del museo parisino, del que un grupo de encapuchados sustrajo ocho joyas de las colecciones imperiales de “valor incalculable”.

El documento, cuya versión completa se publicará a principios de noviembre y que ha sido adelantado este lunes por el diario Le Figaro, señala retrasos “considerables” y “persistentes” en la puesta al día de las instalaciones técnicas del museo más visitado del mundo. En el sector Denon, donde se encuentra la Galería de Apolo —donde se produjo el robo—, así como La Gioconda, un tercio de las salas no cuenta con ninguna cámara de vigilancia. En el sector Richelieu, tres cuartas partes de las salas carecen de equipo de videovigilancia.

En cinco años, solo se han instalado 138 cámaras adicionales en el museo. Apenas más de un tercio de las salas dispone de al menos una cámara, señala el Tribunal de Cuentas, que también lamenta la falta de voluntad de la dirección del museo. A pesar de un presupuesto anual de funcionamiento de 323 millones de euros, “los montos comprometidos son de escasa magnitud en relación con las necesidades estimadas”, subraya, aludiendo a “una tendencia a convertir el inicio de las obras en una variable de ajuste presupuestario”.

El mismo domingo, la directora del Louvre desde 2021, Laurence des Cars, afirmó que desde que asumió su cargo alertó “a las autoridades sobre la necesidad de mejorar” la seguridad de la pinacoteca. “Por ello, solicité a la prefectura de policía una auditoría”, agregó.

La pinacoteca permanece cerrada al día siguiente del espectacular robo que sustrajo ocho joyas de incalculable valor de las colecciones imperiales. La decisión del cierre, confirmada a EFE por una portavoz del museo, se ha tomado en el último momento, después de que los visitantes hayan podido acceder desde la entrada de la pirámide a las 9.00 de la mañana, la hora habitual de apertura. Entre las piezas robadas, algunas de las reinas Hortensia y María Amelia y de la emperatriz Eugenia de Montijo, que fue esposa de Napoleón III.

Los asaltantes quebraron la seguridad del museo más visitado del mundo, dieron el golpe en siete minutos y huyeron en motos de gran cilindrada. Antes habían amenazado a los agentes presentes en la sala con las mismas radiales con las que rompieron las vitrinas. Se llevaron nueve piezas de las que una fue recuperada, con daños: la corona de la emperatriz Eugenia. Las otras ocho piezas se encuentran en paradero desconocido.

Tras reconocer los obvios fallos de seguridad en el Louvre, el ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, señaló que el asalto del domingo “da una imagen terrible de Francia”. “Pudieron aparcar un camión con una escalera de mudanzas en mitad de París, subir y en unos pocos minutos robar joyas de valor incalculable”, señaló.

El robo en el Louvre tuvo lugar a plena luz del día, entre las 09.30 y las 09.40. Los asaltantes fueron cuatro. Llegaron al museo, dos en motos de gran cilindrada, otros dos en un vehículo. El centro acababa de abrir. Accedieron al interior a través la fachada situada en el lado que da al río Sena, por una escalera mecanizada como las que se utilizan en las mudanzas y entraron por un balcón a la galería de Apolo, situada en el primer piso. Los encapuchados amenazaron a los agentes presentes en la sala con las mismas radiales con las que luego rompieron las vitrinas para que no se acercaran. Se llevaron nueve piezas, pero perdieron una en su fuga, la corona de la emperatriz Eugenia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Las claves del robo en el Louvre: siete minutos, cuatro asaltantes y una escalera para acceder a las joyas de la Corona

Raquel Villaécija | París

Los grandes robos de arte de la historia: de la ‘Gioconda’ a un valiosísimo ‘vermeer’

Gregorio Belinchón | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,89€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,89€
escaparate
Batería externa con 27.000 mAh. Carga el 60% de un móvil en solo 30 minutos. SOLO 16,99€
Batería externa con 27.000 mAh. Carga el 60% de un móvil en solo 30 minutos. SOLO 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 18,99€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 18,99€
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_