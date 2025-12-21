Ir al contenido
Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Molins de Rei (Barcelona)

Los Mossos d’Esquadra han sido alertados de madrugada de que había un hombre sin vida en la calle

Sucesos Horta
Agencias
Barcelona -
Un hombre de 42 años ha sido hallado muerto la pasada madrugada en la calle Foment de la localidad de Molins de Rei (Barcelona), con heridas ocasionadas por arma blanca, informan fuentes próximas a la investigación del caso. Los Mossos d’Esquadra han sido alertados sobre las cuatro de la pasada madrugada de que en la citada calle había una persona en el suelo sin vida.

Un comunicado de la policía catalana señala que hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos, la Guardia Urbana de Molins y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que confirmaron que el hombre estaba muerto.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación delos Mossos de la Región Metropolitana Sur ha asumido la investigación de este caso, que se encuentra bajo secreto judicial.

