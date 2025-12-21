Lotería de Navidad: cuándo es el sorteo y dónde verlo en directo
Consulta toda la información para el Sorteo Extraordinario de Navidad, con cada uno de los premios que se reparten y cómo seguirlo en directo
El Teatro Real de Madrid vuelve a convertirse este lunes, 22 de diciembre en sede del sorteo Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde los niños y niñas de San Ildefonso cantarán los números y premios.
El total de la emisión asciende a 3.960 millones de euros y se destina a premios el 70%, 2.772 millones de euros. Según el informe anual del Consejo Empresarial del Juego (CeJuego), la Lotería de Navidad es el sorteo con más participación ciudadana.
A qué hora es el Sorteo de Lotería de Navidad 2025
El sorteo de la Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre de cada año. desde el Teatro Real de Madrid. Comienza a las 9.00 de la mañana (hora peninsular). Suele durar entre tres horas y media y cuatro horas.
El sorteo se realiza por el sistema tradicional, es decir, un bombo para números y otro para premios. En el bombo grande entran las 100.000 bolas de números y en el pequeño las 1.807 bolas de premios.
Dónde ver el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en directo
Podrá seguir el sorteo de Navidad en directo con EL PAÍS desde primera hora de la mañana del lunes 22 de diciembre. La tradicional retransmisión en RTVE -se emitirá, entre otros canales, en La 1- dará comienzo a las 8.00 horas. Este año, al frente del programa especial de la lotería en la televisión pública, estarán juntas por octava ocasión Sandra Daviú y Blanca Benlloch.
Comprobar décimo de Lotería de Navidad
EL PAÍS pone a su disposición el comprobador de décimos de la Lotería de Navidad para conocer si su décimo ha resultado agraciado, que se irá actualizando conforme avanza el sorteo. También podrá consultar en EL PAÍS la lista oficial de Loterías del Estado emitida tras el sorteo.
Premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
El precio de cada décimo es de 20 euros. El sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre del 2025 otorga estos premios:
|Premios
|Cantidad
|Premio por serie
|Premio por euro jugado
|El Gordo
|1
|4.000.000 €
|20.000 €
|Segundo premio
|1
|1.250.000 €
|6.250 €
|Tercer premio
|1
|500.000 €
|2.500 €
|Cuartos premios
|2
|200.000 €
|1.000 €
|Quintos premios
|8
|60.000 €
|300 €
|Pedreas de 5 cifras
|1.794
|1.000 €
|5 €
|Aproximaciones al primer premio
|2
|20.000 €
|100 €
|Aproximaciones al segundo premio
|2
|12.500 €
|62,5 €
|Aproximaciones al tercer premio
|2
|9.600 €
|48 €
|Centenas del primer premio
|99
|1.000 €
|5 €
|Centenas del segundo premio
|99
|1.000 €
|5 €
|Centenas del tercer premio
|99
|1.000 €
|5 €
|Centenas de los cuartos Premios
|198
|1.000 €
|5 €
|Dos últimas del primer premio
|999
|1.000 €
|5 €
|Dos últimas del segundo premio
|999
|1.000 €
|5 €
|Dos últimas del tercer premio
|999
|1.000 €
|5 €
|Reintegros (última cifra del Gordo)
|9.999
|200 €
|1 €
