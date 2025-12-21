Nueve muertos y al menos diez heridos en un tiroteo en Sudáfrica, el segundo en 15 días
Varias personas llegadas en dos vehículos irrumpieron en una taberna cerca de Johannesburgo y empezaron a disparar al azar, según la policía
Nueve personas han muerto y al menos diez han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en Bekkersdal, un municipio al suroeste de Johannesburgo (Sudáfrica). Las autoridades han iniciado una persecución para dar con los sospechosos, que huyeron en dos vehículos, según ha informdado el Servicio de Policía. Se trata del segundo tiroteo masivo en el país en dos semanas.
El ataque se produjo poco antes de la 1.00, hora local (medianoche en la España peninsular), en una taberna con licencia en el municipio de Bekkersdal, una zona empobrecida cercana a algunas de las principales minas de oro de Sudáfrica. Un grupo de unas 12 personas que viajaban en una furgoneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar, según la policía, que añadió que el motivo del tiroteo se determinará mediante la investigación. Los heridos han sido trasladados a centros médicos.
Sudáfrica, la mayor economía de África, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con una media de unos 60 al día. El pasado 6 de diciembre, unos hombres armados irrumpieron en un albergue cerca de la capital, Pretoria, y mataron a una docena de personas, entre ellas un niño de tres años. La policía afirmó que el tiroteo se produjo en un local que vendía alcohol ilegalmente.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
- Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
- Cae una organización que enviaba camiones cargados de cocaína desde Marbella hasta varios países europeos
- La policía registra varios domicilios y las oficinas de la ministra francesa Rachida Dati por otro presunto caso de corrupción
- Manuel Castells, sociólogo: “El mundo está en un proceso de autodestrucción”