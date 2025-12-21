Nueve muertos y al menos diez heridos en un tiroteo en Sudáfrica, el segundo en 15 días

Nueve personas han muerto y al menos diez han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en Bekkersdal, un municipio al suroeste de Johannesburgo (Sudáfrica). Las autoridades han iniciado una persecución para dar con los sospechosos, que huyeron en dos vehículos, según ha informdado el Servicio de Policía. Se trata del segundo tiroteo masivo en el país en dos semanas.

El ataque se produjo poco antes de la 1.00, hora local (medianoche en la España peninsular), en una taberna con licencia en el municipio de Bekkersdal, una zona empobrecida cercana a algunas de las principales minas de oro de Sudáfrica. Un grupo de unas 12 personas que viajaban en una furgoneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar, según la policía, que añadió que el motivo del tiroteo se determinará mediante la investigación. Los heridos han sido trasladados a centros médicos.

Sudáfrica, la mayor economía de África, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con una media de unos 60 al día. El pasado 6 de diciembre, unos hombres armados irrumpieron en un albergue cerca de la capital, Pretoria, y mataron a una docena de personas, entre ellas un niño de tres años. La policía afirmó que el tiroteo se produjo en un local que vendía alcohol ilegalmente.