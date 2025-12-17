El Louvre arranca otra jornada cerrado por la huelga de sus empleados
Una nueva asamblea de los trabajadores debate si continúa su paro en protesta contra la degradación de la infraestructura y las condiciones de trabajo
El museo del Louvre ha vuelto a mantener sus puertas cerradas a las nueve de la mañana, hora en la que se supone que los visitantes pueden comenzar a entrar en sus galerías. La pinacoteca, sin embargo, volvía a celebrar una reunión de los trabajadores para decidir si mantenía la huelga convocada la semana pasada, que ya dejó a los turistas en la calle este lunes.
El martes el museo permaneció cerrado por descanso semanal. Pero este miércoles, los visitantes estaban convencidos de que terminaría abriendo y desde las ocho habían formado una interminable cola alrededor de la pirámide de cristal por donde se accede a la pinacoteca. “Sabemos que hay problemas, pero no creo que el Louvre vaya a cerrar tres días seguidos. Sería algo insólito, así que esperaremos porque ya tenemos las entradas y estamos solo dos días en París”, explica Torsten, un berlinés acompañado de toda su familia.
Los sindicatos convocaron la huelga para protestar contra los problemas de falta de personal, el deterioro del edificio y el aumento de las tarifas para los visitantes no europeos. El lunes se celebró una reunión de crisis con los sindicatos en el Ministerio de Cultura, en primera línea en este asunto, para responder a la indignación de los trabajadores, alimentada también por la sucesión de contratiempos desde el robo (cierre de una galería, obras antiguas dañadas por una filtración de agua...).
La cadena de negligencias que permitieron el robo alcanza al anterior director del museo, Jean-Luc Martinez, que fue objeto de dos auditorías de seguridad alarmantes durante su mandato (2013-2021). Este martes, en la comisión del Senado que investiga la cuestión, rechazó haber descuidado “la prevención contra el robo” dentro del museo. “Contrariamente a lo que he leído, la cultura de la prevención contra el robo no había desaparecido”, declaró durante su primera comparecencia ante la comisión de asuntos culturales del Senado.
Hasta ahora, este alto funcionario había quedado en gran medida al margen de la polémica que salpica a su sucesora, Laurence des Cars, desde el robo del 19 de octubre, que dejó al descubierto la falta de equipamiento de seguridad del museo. Sin embargo, fue durante su presidencia cuando se llevaron a cabo dos auditorías de seguridad en 2017 y 2019, una de las cuales señalaba precisamente la “vulnerabilidad” del balcón utilizado por los ladrones en octubre.
Este miércoles será el turno de la actual directora, Laurence des Cars, que volverá al Senado para ampliar sus explicaciones.
