Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
museos

Los trabajadores del Louvre convocan una huelga ante la degradación del museo

El anuncio se produce tras conocerse que una fuga de agua causó daños en unos 400 documentos de la biblioteca de Antigüedades Egipcias

Daniel Verdú
Daniel Verdú
París -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el pasado enero un plan llamado a provocar el “renacimiento” del museo del Louvre. El jefe del Estado, imbuido de la solemnidad de un mandatario que liga su suerte a la de la pinacoteca más importante del mundo, prometió una gran reforma para poner fin a la decadencia del museo, cuya infraestructura, organización y mantenimiento hacían agua. Literalmente. Un año después, el caos en el que se ha sumido el Louvre era inimaginable en ese momento. Tras el espectacular robo de las joyas de la corona en octubre y una fuga de agua que causó importantes daños en una galería con documentación sobre el periodo egipcio, la pinacoteca se encamina hacia una huelga a partir del próximo 15 de diciembre, a pocos días de las fiestas de Navidad.

El domingo, el conjunto de las organizaciones sindicales del museo (CFDT, CGT y SUD) presentó un preaviso de huelga renovable a partir del lunes 15 de diciembre para protestar contra “las condiciones de trabajo degradadas” y los “medios insuficientes”, según publicó la agencia AFP. El aviso se presentó ante el Ministerio de Cultura y fue aprobado por unanimidad en una asamblea general que reunió a “unas 200 personas” el lunes por la mañana en el auditorio del Louvre, según los sindicatos.

Los sindicatos denuncian lo que la propia dirección del museo anunció hace un año en un documento que se filtró a la prensa: el Louvre atraviesa un proceso de degradación de su espacio insostenible. En el punto de mira de los empleados, además, se encuentran la falta de efectivos y la gestión de la presidenta Laurence des Cars, al frente de la institución desde 2021, a quien culpan de una gestión “piramidal y compartimentada”. “Cada día, los espacios museográficos se cierran muy por encima de lo previsto en el plan de apertura garantizada, por falta de personal suficiente y debido también a fallos técnicos”, denuncian los sindicatos en una carta dirigida a la ministra de Cultura, Rachida Dati.

“El público ya solo tiene acceso limitado a las obras y se ve obstaculizado en sus desplazamientos. Visitar el Louvre se ha convertido en un verdadero recorrido de obstáculos”, afirman igualmente. Según ellos, “las diversas alertas internas han quedado sin respuesta” y lo expresado “ante la representación nacional y los medios de comunicación por la dirección del Louvre no nos permite esperar una toma de conciencia a la altura de la crisis que atravesamos”. Por ello solicitan una negociación directamente con el Ministerio de Cultura, “debido a la degradación sin precedentes del clima social interno y a la necesidad de obtener respuestas por parte de las autoridades competentes”.

La última gran reforma del Louvre se produjo a mediados de los años 80, cuando François Mitterrand ocupaba el Palacio de Elíseo. Entonces, entre otras cosas, se encargó a Ieoh Ming Pei, uno de los arquitectos más prolíficos y venerados del mundo, el diseño y construcción de la gran pirámide de cristal y hierro que serviría para acoger a los visitantes de forma más ordenada. Terminaba entonces el caos. Pero comenzaba la gran era del turismo de masas. Y ni siquiera esa reforma mantiene hoy ya los estándares medioambientales y de confort.

Los sindicatos señalan igualmente “una gestión de recursos humanos cada vez más brutal” e “instrucciones contradictorias”. El último movimiento social, el 16 de junio, solo duró unas horas. Esta vez, la huelga podría prolongarse en el tiempo.

Mientras tanto, y después de varias detenciones y tres sospechosos en la cárcel, la policía sigue sin encontrar las joyas que fueron robadas. Su valor, 88 millones de euros, y el hecho de que no puedan ser vendidas enteras, hacen pensar que podrían ya haber sido desmontadas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Daniel Verdú
Daniel Verdú
Nació en Barcelona pero aprendió el oficio en la sección de Madrid de EL PAÍS. Pasó por Cultura y Reportajes, cubrió atentados islamistas en Francia y la catástrofe de Fukushima. Fue corresponsal siete años en Italia y el Vaticano, donde vio caer cinco gobiernos y convivir a dos papas. Corresponsal en París. Los martes firma una columna en Deportes
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Rachida Dati

Rachida Dati, la carrera hacia París entre camiones de basura y joyas

Daniel Verdú | París

Dos de los detenidos por el robo del Louvre, entre ellos una mujer, entran en prisión

Daniel Verdú | París

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_