San Silvestre Vallecana: horario, dónde ver y recorrido de la carrera
La ciudad de Madrid acoge este 31 de diciembre una nueva edición de la tradicional carrera popular con el objetivo de promocionar el deporte y los hábitos de vida saludables. Iniciará su recorrido a las 17 horas de la avenida de Concha Espina y finalizará a las 19:50 horas en la calle Candilejas
Madrid acoge un año más la San Silvestre Vallecana, la carrera popular que este año alcanzará su 61ª edición. Cada 31 de diciembre, desde 1964, la San Silvestre Vallecana, es una de las carreras más populares y más multitudinaria de España caracterizada por ser una de las cuatro pruebas de 10 kilómetros del mundo distinguidas con el IAAF Gold Race Running Label.
La cita combina deporte y ambiente festivo en un recorrido urbano de 10 km, con una carrera popular y otra de carácter internacional. La edición de 2024 volvió a registrar cifras récord, con cerca de 42.000 participantes en la prueba popular y un alto nivel competitivo en la élite.
En la carrera internacional, el etíope Berihu Aregawi se impuso con récord de la prueba, cruzando la meta junto al ugandés Jacob Kiplimo, mientras que la victoria femenina fue para la española Marta García.
⚔️ ¡El duelo está servido!— Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana (@ssvallecana) December 23, 2024
Jacob Kiplimo se reencuentra 6 años después con la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana en la que triunfó y estableció un récord que aún se mantiene: 26:41.
Y se enfrentará etíope Berihu Aregawi, ganador el año pasado.
Horarios de la San Silvestre Vallecana 2025
Carrera Popular (10 km)
La prueba amateur y más multitudinaria se corre por oleadas escalonadas desde la tarde:
- 16:50 h → Handbike y sillas de atletismo
- 17:00 h → 1.ª oleada
- 17:15 h → 2.ª oleada
- 17:35 h → 3.ª oleada
- 17:55 h → 4.ª oleada
- 18:20 h → 5.ª y última oleada
Los últimos participantes suelen terminar alrededor de 19:45-19:50 h antes de la salida de la carrera internacional profesional.
Carrera Internacional (10 km)
- 19:55h → será la salida desde Avenida de Concha Espina (Madrid) llegando hasta el Estadio de Vallecas
Recorrido San Silvestre Popular
El recorrido discurre por:
- Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones)
- Serrano
- República Argentina
- Serrano
- Puerta de Alcalá
- Alcalá (sentido contrario a la circulación)
- Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación)
- Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)
- Neptuno (sentido contrario a la circulación)
- Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)
- Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación) Ciudad de Barcelona
- Albufera
- Sierra del Cadí
- Carlos Martín Álvarez
- Martínez de la Riva
- Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos)
Recorrido San Silvestre Internacional
El recorrido discurre por:
- Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones)
- Serrano
- República Argentina
- Serrano
- Puerta de Alcalá
- Alcalá (sentido contrario a la circulación)
- Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación)
- Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)
- Neptuno (sentido contrario a la circulación)
- Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)
- Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona
- Albufera
- Monte Igueldo
- Martínez de la Riva
- Carlos Martín Álvarez
- Puerto de Monasterio
- Payaso Fofó
- Arroyo del Olivar
- Estadio de Vallecas
Dónde ver en TV la carrera de San Silvestre de Madrid 2025
La cadena pública de la Comunidad de Madrid retransmitirá en directo tanto la carrera popular como la internacional (élite). La emisión comenzará antes de la salida de la carrera popular, alrededor de 16:45 - 17:00 h, y continúa hasta cubrir también la salida y desarrollo de la prueba internacional, que empieza sobre las 19:55 horas.
