San Silvestre Vallecana: horario, dónde ver y recorrido de la carrera

Centenares de corredores antes de tomar la salida de la carrera Popular San Silvestre Vallecana 2023, a 31 de diciembre de 2023, en Madrid (España).

La ciudad de Madrid acoge este 31 de diciembre una nueva edición de la tradicional carrera popular con el objetivo de promocionar el deporte y los hábitos de vida saludables. Iniciará su recorrido a las 17 horas de la avenida de Concha Espina y finalizará a las 19:50 horas en la calle Candilejas

Madrid acoge un año más la San Silvestre Vallecana, la carrera popular que este año alcanzará su 61ª edición. Cada 31 de diciembre, desde 1964, la San Silvestre Vallecana, es una de las carreras más populares y más multitudinaria de España caracterizada por ser una de las cuatro pruebas de 10 kilómetros del mundo distinguidas con el IAAF Gold Race Running Label.

La cita combina deporte y ambiente festivo en un recorrido urbano de 10 km, con una carrera popular y otra de carácter internacional. La edición de 2024 volvió a registrar cifras récord, con cerca de 42.000 participantes en la prueba popular y un alto nivel competitivo en la élite.

En la carrera internacional, el etíope Berihu Aregawi se impuso con récord de la prueba, cruzando la meta junto al ugandés Jacob Kiplimo, mientras que la victoria femenina fue para la española Marta García.

Horarios de la San Silvestre Vallecana 2025

Carrera Popular (10 km)

La prueba amateur y más multitudinaria se corre por oleadas escalonadas desde la tarde:

16:50 h → Handbike y sillas de atletismo

17:00 h → 1.ª oleada

17:15 h → 2.ª oleada

17:35 h → 3.ª oleada

17:55 h → 4.ª oleada

18:20 h → 5.ª y última oleada

Los últimos participantes suelen terminar alrededor de 19:45-19:50 h antes de la salida de la carrera internacional profesional.

Carrera Internacional (10 km)

19:55h → será la salida desde Avenida de Concha Espina (Madrid) llegando hasta el Estadio de Vallecas

El recorrido discurre por:

Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones)

Serrano

República Argentina

Serrano

Puerta de Alcalá

Alcalá (sentido contrario a la circulación)

Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación)

Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)

Neptuno (sentido contrario a la circulación)

Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)

Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación) Ciudad de Barcelona

Albufera

Sierra del Cadí

Carlos Martín Álvarez

Martínez de la Riva

Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos)

Dónde ver en TV la carrera de San Silvestre de Madrid 2025

La cadena pública de la Comunidad de Madrid retransmitirá en directo tanto la carrera popular como la internacional (élite). La emisión comenzará antes de la salida de la carrera popular, alrededor de 16:45 - 17:00 h, y continúa hasta cubrir también la salida y desarrollo de la prueba internacional, que empieza sobre las 19:55 horas.