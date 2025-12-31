Ir al contenido
_
_
_
_
Deportes
CARRERA SAN SILVESTRE

San Silvestre Vallecana: horario, dónde ver y recorrido de la carrera

La ciudad de Madrid acoge este 31 de diciembre una nueva edición de la tradicional carrera popular con el objetivo de promocionar el deporte y los hábitos de vida saludables. Iniciará su recorrido a las 17 horas de la avenida de Concha Espina y finalizará a las 19:50 horas en la calle Candilejas

San Silvestre Vallecana Madrid 2025
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Madrid acoge un año más la San Silvestre Vallecana, la carrera popular que este año alcanzará su 61ª edición. Cada 31 de diciembre, desde 1964, la San Silvestre Vallecana, es una de las carreras más populares y más multitudinaria de España caracterizada por ser una de las cuatro pruebas de 10 kilómetros del mundo distinguidas con el IAAF Gold Race Running Label.

La cita combina deporte y ambiente festivo en un recorrido urbano de 10 km, con una carrera popular y otra de carácter internacional. La edición de 2024 volvió a registrar cifras récord, con cerca de 42.000 participantes en la prueba popular y un alto nivel competitivo en la élite.

En la carrera internacional, el etíope Berihu Aregawi se impuso con récord de la prueba, cruzando la meta junto al ugandés Jacob Kiplimo, mientras que la victoria femenina fue para la española Marta García.

Horarios de la San Silvestre Vallecana 2025

Carrera Popular (10 km)

La prueba amateur y más multitudinaria se corre por oleadas escalonadas desde la tarde:

  • 16:50 h → Handbike y sillas de atletismo
  • 17:00 h → 1.ª oleada
  • 17:15 h → 2.ª oleada
  • 17:35 h → 3.ª oleada
  • 17:55 h → 4.ª oleada
  • 18:20 h → 5.ª y última oleada

Los últimos participantes suelen terminar alrededor de 19:45-19:50 h antes de la salida de la carrera internacional profesional.

Carrera Internacional (10 km)

  • 19:55h → será la salida desde Avenida de Concha Espina (Madrid) llegando hasta el Estadio de Vallecas

Recorrido San Silvestre Popular

El recorrido discurre por:

  • Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones)
  • Serrano
  • República Argentina
  • Serrano
  • Puerta de Alcalá
  • Alcalá (sentido contrario a la circulación)
  • Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación)
  • Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)
  • Neptuno (sentido contrario a la circulación)
  • Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)
  • Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación) Ciudad de Barcelona
  • Albufera
  • Sierra del Cadí
  • Carlos Martín Álvarez
  • Martínez de la Riva
  • Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos)

Recorrido San Silvestre Internacional

El recorrido discurre por:

  • Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones)
  • Serrano
  • República Argentina
  • Serrano
  • Puerta de Alcalá
  • Alcalá (sentido contrario a la circulación)
  • Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación)
  • Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)
  • Neptuno (sentido contrario a la circulación)
  • Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación)
  • Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona
  • Albufera
  • Monte Igueldo
  • Martínez de la Riva
  • Carlos Martín Álvarez
  • Puerto de Monasterio
  • Payaso Fofó
  • Arroyo del Olivar
  • Estadio de Vallecas

Dónde ver en TV la carrera de San Silvestre de Madrid 2025

La cadena pública de la Comunidad de Madrid retransmitirá en directo tanto la carrera popular como la internacional (élite). La emisión comenzará antes de la salida de la carrera popular, alrededor de 16:45 - 17:00 h, y continúa hasta cubrir también la salida y desarrollo de la prueba internacional, que empieza sobre las 19:55 horas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Retorno al pasado en las pruebas de sexo para los Juegos Olímpicos: el COI planea vetar a las trans y otras atletas con elevados índices de testosterona

Carlos Arribas | Madrid

El hombre misterioso que puso en jaque la expansión del Atlético de Madrid

Jacobo García | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos
  3. Villamanín se instala en el limbo tras la crisis de la lotería y a la espera de acordar qué hacer con el Gordo: de momento, no hay denuncias
  4. Bukele dice que le gustaría seguir gobernando en El Salvador “10 años más”
  5. “A mi taller vienen economistas y abogados buscando dar un cambio a su vida”: Mike Hausmann, el ebanista que se negó a vivir pegado al ordenador
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_