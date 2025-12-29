La San Silvestre Vallecana provocará cortes de tráfico en varias calles de Madrid durante todo el 31 de diciembre

Desde las 8.00 hasta la medianoche habrá zonas afectadas en al menos cinco distritos de la capital, incluyendo la prohibición de aparcamiento, el tráfico de autobuses de la EMT y el cierre de estaciones de Bicimad

La San Silvestre Vallecana regresa a las calles de Madrid para despedir el año el próximo 31 de diciembre. La popular carrera provocará cortes de tráfico desde las 8.00 y hasta la medianoche de este día, por lo que el Ayuntamiento de Madrid recomienda a los ciudadanos utilizar el transporte público siempre que sea posible y evitar la circulación en vehículos privados por las zonas afectadas por el recorrido. En caso de ser necesaria la utilización de vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, se aconseja la utilización de M-30 y M-40.

Un año más, la San Silvestre Vallecana contará con dos pruebas diferenciadas: la Popular, que se celebrará entre las 16.50 y las 19.50, con un aforo máximo de 40.000 participantes, y la Internacional, entre las 19.55 y las 20.45, con un aforo máximo de 2.000 participantes.

La Popular discurrirá por el eje norte-sur de la ciudad, con salida en la avenida de Concha Espina y llegada en la calle de Candilejas, afectando a los distritos de Chamartín (barrio de El Viso), Salamanca (Castellana y Recoletos), Centro (Cortes), Retiro (Jerónimos y Pacífico) y Puente de Vallecas (San Diego y Palomeras Bajas). La Internacional seguirá igualmente el eje norte-sur, con salida en la avenida de Concha Espina y meta en el Estadio de Vallecas (puerta 16), afectando a los mismos distritos y barrios.

Ambas pruebas partirán desde la avenida de Concha Espina y recorrerán la calle de Serrano, la plaza de la República Argentina, la plaza de la Independencia, la calle de Alcalá, la plaza de Cibeles, el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo, la plaza del Emperador Carlos V, la avenida de Ciudad de Barcelona y la avenida de la Albufera, para adentrarse posteriormente en el distrito de Puente de Vallecas.

Cortes de Tráfico

Se establecerán cortes de tráfico totales y parciales el 31 de diciembre, desde las 8.00 hasta la medianoche, incluyendo las afecciones derivadas del montaje y desmontaje de las infraestructuras en las zonas de salida y meta.

En el entorno de la salida, en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, se producirán cortes y restricciones de tráfico en la avenida de Concha Espina, desde la plaza de los Sagrados Corazones hasta la calle de Serrano, desde el 30 de diciembre a las 15.00 hasta el 31 de diciembre a las 23.59, manteniéndose un carril habilitado para evacuación de vecinos, accesos a garajes y servicios de emergencia.

Se verán afectadas la calle de Rafael Salgado, la calle del Padre Damián, el lateral del paseo de la Castellana, el paseo de La Habana, la plaza de los Sagrados Corazones y las calles Santo Domingo de Silos, San Juan de Lasalle y Marceliano Santa María, con horarios variables a lo largo del día 31.

En la zona de meta, situada en el entorno del estadio de Vallecas, se registrarán cortes de tráfico y ocupaciones de calzada que afectarán a las calles de Candilejas, Payaso Fofó, Arroyo del Olivar, Javier de Miguel, Martínez de la Riva, la Diligencia, Puerto del Monasterio y Sierra del Cadí.

El etíope Berihu Aregawi (i) y el ugandés Jacob Kiplimo (d) entran primero y segundo en la carrera San Silvestre Vallecana de 2024. FERNANDO VILLAR (EFE)

Las afecciones comenzarán desde la mañana del 30 de diciembre y, en determinados tramos, se extenderán hasta el 2 de enero, como en el caso de la avenida del Payaso Fofó, entre Javier de Miguel y Arroyo del Olivar, en sentido de subida hacia el estadio.

A lo largo del recorrido se instalarán alfombras de control de cronometraje, lo que implicará cortes completos de calzada en puntos concretos de la calle de Serrano, el paseo del Prado y la avenida de Ciudad de Barcelona durante la tarde del día 31.

En el entorno del Puente de Vallecas se producirá un corte total de la circulación bajo el puente, en ambos sentidos, entre las 14.30 y las 22.00 para la colocación de estructuras, la celebración del evento y su desmontaje. No está previsto el corte de accesos a la M-30, aunque podrían adoptarse medidas puntuales en función de la afluencia de público.

Prohibiciones de estacionamiento

El Ayuntamiento establecerá prohibiciones de estacionamiento desde el lunes 30 de diciembre en las zonas de salida, meta y a lo largo del recorrido, con horarios y tramos variables. En el entorno del Estadio Santiago Bernabéu se verán afectadas, entre otras, la avenida de Concha Espina, la plaza de Lima, la plaza de los Sagrados Corazones, el paseo de La Habana, la calle Serrano y las calles colindantes.

En el entorno del Estadio de Vallecas, las prohibiciones afectarán a la calle de Candilejas, la avenida del Payaso Fofó, la calle del Arroyo del Olivar, la calle Javier de Miguel, la calle Sierra del Cadí, la calle del Puerto del Monasterio y vías adyacentes, con afecciones que en algunos puntos se prolongarán hasta el jueves 2 de enero.

El montaje de las infraestructuras comenzará en la mañana del martes 30 de diciembre, tanto en la zona de salida como en la de meta, intensificándose durante el propio día 31. El desmontaje se iniciará tras la salida de la carrera internacional, a partir de las 19.55, con finalización prevista en torno a la medianoche, restableciéndose progresivamente la circulación.

Corredores disfrazados participan en la San Silvestre Vallecana de 2024. Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

Durante los trabajos de montaje y desmontaje, y siempre que las condiciones lo permitan, se mantendrán carriles habilitados para el acceso y salida de garajes, residentes y servicios de emergencia. Una vez realizada la salida de la carrera internacional, se permitirá nuevamente el acceso a los aparcamientos de residentes durante el desmontaje.

Autobuses de la EMT

La red de autobuses de EMT Madrid ha previsto diversas modificaciones con motivo de la celebración de la carrera de San Silvestre Vallecana, así como por los ajustes en los horarios programados por la empresa municipal debido al cambio de año. El día 31 de diciembre, entre las 16.00 y las 21.00, un total de 56 líneas de autobús de EMT Madrid tendrán que modificar su itinerario con motivo de la San Silvestre Vallecana.

Las líneas afectadas, en diversas franjas horarias, serán 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 74, 85, 86, 102, 103, 111, 113, 120, 136, 141, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 310, 001, C03, C1, C2, E1 y Exprés Aeropuerto.

Desde el día 30 de diciembre se producirán desvíos por el montaje y desmontaje de la infraestructura en la avenida de Concha Espina y en los alrededores de la plaza de los Sagrados Corazones. Las alteraciones en las líneas 14, 43, 120 y 150 se desarrollarán de forma progresiva desde las 14.00 del día 30 de diciembre hasta las 23.00 del día 31 de diciembre.

En el distrito de Puente de Vallecas, el montaje y posterior desmontaje tras la prueba deportiva condicionarán el funcionamiento normal de la línea 103 a su paso por la calle Payaso Fofó entre las 6.00 y las 23.00 de ese mismo día.

Las estaciones de Bicimad que se mantendrán cerradas con motivo de la carrera de San Silvestre serán las siguientes: calle Ortega y Gasset, 6 (estación 103); Serrano, 46 (estación 105); Serrano, 32 (estaciones 106A y 106B); Serrano, 9 (estación 107); plaza de la República Argentina, 7 (estación 137); Serrano, 210 (estación 148); paseo de La Habana, 42 (estación 149).