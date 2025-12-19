Pérez Llorca asegura que no tenía constancia de la investigación al alcalde de Jérica por presunta agresión sexual

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recalcado este viernes en los pasillos de las Cortes Valencianas que la dirección provincial del Partido Popular le comunicó ayer jueves la investigación al alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró, por presuntos delitos de agresión sexual a dos menores, y que previamente “no tenía constancia” aunque fue detenido el pasado septiembre. El político ha subrayado que el partido ha aplicado sus estatutos y actuado “de inmediato”, al cesarlo como asesor de la Diputación castellonense y suspenderlo de militancia. Sobre si reclamará su acta de alcalde, como ha pedido la socialista Diana Morant, el presidente y secretario general del PP en la Comunidad Valenciana ha dicho que se está a la espera de una decisión judicial, “que si es condenatoria supondrá la expulsión inmediata”.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe ha abierto una causa en la que el alcalde de Jérica, del PP, aparece como investigado por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Pérez Llorca ha señalado que ayer jueves le trasladó la dirección provincial del PP en Castellón que “había tenido constancia de esa investigación del alcalde de Jérica y automáticamente fue cesado como asesor en la Diputación de aquella provincia y suspendido de militancia aplicando los estatutos del partido”.

En estos momentos, ha proseguido, la cuestión está ya investigada por el juzgado “y también tenemos que pensar en la presunción de inocencia que tiene el alcalde”. “A partir de ahora, hay que esperar que se aclare y que el juez decida si se debe de llevar adelante esa denuncia o archivarla”, ha apostillado.

Ha precisado que él no tenía “constancia de ningún tipo” y ha recordado que el funcionamiento de la formación política establece que aquellas poblaciones de más de 20.000 habitantes dependen de la dirección regional, mientras que las poblaciones de menos dependen de la dirección provincial". “Ayer lo comunicó la dirección provincial y ayer se actuó de inmediato”, ha enfatizado.

Y ha insistido: “Eso ya pasa a estar en una investigación judicial, que yo creo que es la gran diferencia que hay con la cantidad de denuncias que ha habido por parte de mujeres socialistas”.

Al respecto, ha considerado que la delegada del Gobierno en la Comunidad y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, “ha hablado mucho del caso del alcalde de Jérica, pero aún no ha trasladado a la Fiscalía todas las denuncias que se han presentado en su partido”.

Sobre si el PP va a pedir al primera edil el acta, el president ha vuelto a exponer que “se han aplicado los estatutos del partido: está suspendido de militancia a espera de la decisión judicial y, cuando se produzca, si fuese condenatoria, sería expulsado inmediatamente”.

“En estos momentos mantiene, por supuesto, su acta de concejal, que es suya, ya que esa persona tiene el derecho que ampara a cualquier ciudadano español de la presunción de inocencia”, ha añadido.

Cuando se le ha interrogado por si él personalmente confía en la inocencia de Peiró, ha respondido: “Yo confío en que se haga justicia y se actúe rápido. No puedo opinar de algo que no sé“, ha zanjado.

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado a Pérez Llorca a expulsar del partido y reclamarle el acta de alcalde a Peiró, así como a “decirnos desde cuándo hace que lo saben y por qué lo han escondido y encubierto”: “Se han de pronunciar y posicionar” porque “no cabe mirar ni comportarse de otra manera”.

Morant ha pedido explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre “por qué no se le exige el acta de alcalde”. Y ha cargado contra la presidenta de la Diputación de Castellón y del PP de esta provincia, Marta Barrachina, por haber sostenido que al alcalde de Jérica en la alcaldía “lo juzgarán los vecinos y vecinas”.