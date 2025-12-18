Imputado el alcalde de Jérica (Castellón), del PP, por presunta agresión sexual a dos menores de edad
Un juzgado de Segorbe impuso hace unos meses al primer edil, Jorge Peiró, medidas de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a los dos denunciantes. El PP pide la suspensión de su militancia y le cesa como asesor en la Diputación de Castellón
El alcalde de Jérica, Jorge Peiró, del PP, ha sido imputado por dos presuntos delitos de agresión sexual contra dos víctimas menores de edad. El primer edil del municipio castellonense de 1.700 habitantes “tiene abierta una causa desde hace meses” por la titular del juzgado de la sección Civil y de Instrucción número 1 de Segorbe, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a este periódico.
La jueza le impuso en su momento, y “están vigentes en la actualidad, medidas cautelares de alejamientos y de prohibición de comunicación respecto a los dos denunciantes”, según han añadido las mismas fuentes sobre una imputación que ha adelantado eldiario.es.
El alcalde continúa ejerciendo su cargo, a pesar de su imputación de hace meses por la denuncia que afecta a dos menores de edad y de las medidas adoptadas por la jueza, sin que haya trascendido públicamente ninguna medida adoptada por el PP hasta este jueves. Además, Peiró es asesor del PP en la Diputación de Castellón.
Al hacerse pública la información sobre su imputación, este periódico ha preguntado a la dirección de los populares en Castellón y en la Comunidad Valenciana por la situación de su militante. Finalmente, el PP de la provincia de Castellón ha dado a conocer que “ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia inmediata de Jorge Peiró”. “Asimismo, se le ha procedido a cesar con carácter inmediato como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castellón. Respeto máximo a la justicia y a la presunción de inocencia”, añade la breve nota del partido.
Peiró dirige el municipio montañoso de la comarca del Alto Palancia, en el interior de Castellón, desde 2019. En el pueblo circulaban rumores desde hace unos meses de que el alcalde había sido denunciado, si bien se desconocía su situación de investigado, según señala una persona del municipio vinculado al Ayuntamiento.
