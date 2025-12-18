El jefe de redes de Vox presenta su dimisión tras ser denunciado por acoso sexual a un militante cuando era menor
Javier Esteban acusa a los dirigentes de Revuelta de estar detrás de la denuncia que ha provocado su renuncia
El responsable de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha comunicado su renuncia al cargo y baja del partido tras conocerse una denuncia por acoso sexual a un militante cuando este tenía 16 años. Esteban ha indicado que demostrará su inocencia y ha acusado a los dirigentes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, de estar detrás de esta denuncia.
En un mensaje publicado en la red social X, el hasta ahora jefe de redes sociales del partido ultra ha relatado que el pasado 30 de noviembre denunció que Jaime Hernández y Pablo González Gasca, dirigentes de la organización Revuelta, “se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan” de la organización juvenil afín a Vox.
El día 30 de noviembre denuncié que Jaime Hernández y Pablo González Gasca se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan en Revuelta.— Javi Esteban (@JaviEsteban98) December 17, 2025
Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona.
No lo…
“Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia”, ha señalado Esteban.
Abc y El Mundo se hicieron eco estos días de la denuncia presentada por un militante de Vox y Revuelta por presunto acoso sexual contra el responsable de redes sociales del partido. Estos hechos habrían ocurrido en el año 2023, cuando el denunciante tenía 16 años y era menor de edad. La información recoge mensajes insistentes de Esteban con la presunta víctima para quedar, a lo que el joven accedió. En una de estas citas, el jefe de redes sociales de Vox presuntamente realizó tocamientos “con ánimo sexual y libidinoso”. El denunciante, que tiene ahora 18 años, también habría dicho a la Policía que hay al menos dos casos más con menores.
En su publicación, Esteban ha abundado en que la denuncia se pone contra él “dos años después de los supuestos hechos”, pero “solo unos días después” de que exigiera “conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta”. “Cualquiera puede ver la relación”, ha apuntado.
“En cualquier caso, para no dañar a Vox, pediré mi baja inmediata como militante y abandono mis responsabilidades laborales en el partido”, ha escrito en su perfil antes de añadir que “nada de esto tiene que ver con el partido. Es solo el empeño de Jaime y Pablo por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control ninguno”.
Javier Esteban, afiliado a Vox desde 2014, ha dicho que demostrará su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual lanzando un dardo: “Dudo mucho que otros puedan hacer lo mismo”.
