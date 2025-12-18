Ir al contenido
España
Vox

El jefe de redes de Vox presenta su dimisión tras ser denunciado por acoso sexual a un militante cuando era menor

Javier Esteban acusa a los dirigentes de Revuelta de estar detrás de la denuncia que ha provocado su renuncia

Agencias
Madrid -
Ir a los comentarios

El responsable de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha comunicado su renuncia al cargo y baja del partido tras conocerse una denuncia por acoso sexual a un militante cuando este tenía 16 años. Esteban ha indicado que demostrará su inocencia y ha acusado a los dirigentes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, de estar detrás de esta denuncia.

En un mensaje publicado en la red social X, el hasta ahora jefe de redes sociales del partido ultra ha relatado que el pasado 30 de noviembre denunció que Jaime Hernández y Pablo González Gasca, dirigentes de la organización Revuelta, “se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan” de la organización juvenil afín a Vox.

“Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia”, ha señalado Esteban.

Abc y El Mundo se hicieron eco estos días de la denuncia presentada por un militante de Vox y Revuelta por presunto acoso sexual contra el responsable de redes sociales del partido. Estos hechos habrían ocurrido en el año 2023, cuando el denunciante tenía 16 años y era menor de edad. La información recoge mensajes insistentes de Esteban con la presunta víctima para quedar, a lo que el joven accedió. En una de estas citas, el jefe de redes sociales de Vox presuntamente realizó tocamientos “con ánimo sexual y libidinoso”. El denunciante, que tiene ahora 18 años, también habría dicho a la Policía que hay al menos dos casos más con menores.

En su publicación, Esteban ha abundado en que la denuncia se pone contra él “dos años después de los supuestos hechos”, pero “solo unos días después” de que exigiera “conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta”. “Cualquiera puede ver la relación”, ha apuntado.

“En cualquier caso, para no dañar a Vox, pediré mi baja inmediata como militante y abandono mis responsabilidades laborales en el partido”, ha escrito en su perfil antes de añadir que “nada de esto tiene que ver con el partido. Es solo el empeño de Jaime y Pablo por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control ninguno”.

Javier Esteban, afiliado a Vox desde 2014, ha dicho que demostrará su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual lanzando un dardo: “Dudo mucho que otros puedan hacer lo mismo”.

Muñeco Pedro Sanchez

La marca juvenil de Vox recaudó “cientos de miles de euros” que no llegaron a los damnificados por la dana, según la denuncia

Miguel González | Madrid

Lo más visto

  1. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  2. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  3. El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
  4. Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
  5. Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
