Los Mossos y la Guardia Civil registran la sede del laboratorio señalado por la fuga de peste porcina

Un coche de los Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña es desinfectado por un equipo de Mossos d'Esquadra en la entrada del Laboratorio de Salud Animal Irta Cresa de Bellaterra, el 8 de diciembre.

Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil están practicando un registro este jueves en el laboratorio del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), propiedad de la Generalitat, en el marco de las diligencias previas que está realizando el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, que investiga el brote de peste porcina aparecido en jabalíes en el parque de Collserola (Barcelona). Ambos cuerpos policiales han afirmado que la entrada respeta los protocolos y las medidas de seguridad del centro, señalado como posible origen de la crisis.

El Juzgado recibió el pasado 9 de diciembre un atestado policial sobre el caso, que investigaría un supuesto delito contra el medio ambiente. La intención de aquel primer movimiento fue que se pudieran realizar ciertas diligencias, como la entrada en el laboratorio efectuada esta mañana. Las diligencias son secretas.

El CReSA es uno de los laboratorios que integran la red del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), una empresa pública de la Generalitat. Situado dentro del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a pocos centenares de metros de sus instalaciones se detectaron los dos primeros cadáveres de jabalíes infectados por la peste porcina. El patógeno detectado en esos animales era el mismo que había sido utilizado en experimentos en el centro de investigación barcelonés antes del brote, por lo que existen sospechas de que se hubiera producido una fuga.

La Generalitat ha iniciado una auditoría para determinar si hay centros de experimentación implicados en el brote aparecido en Barcelona y que ha generado todas las alarmas en el sector porcino de España, relevante para la economía por su gran capacidad exportadora. El CReSA es uno de los centros investigados por esa auditoría. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este martes en el Parlament, no obstante, que hasta el momento “nada permite concluir” que el brote proceda del laboratorio público. Junts, principal partido de la oposición, ha reclamado una investigación en el Parlament, que se sumaría a la auditoría comandada por el Govern, la que realizan los cuerpos policiales y otra por parte del Ministerio de Agricultura.

El Govern elevó el pasado martes a 26 los jabalíes muertos por peste porcina. El laboratorio central de veterinaria de Algete (Madrid) confirmó el positivo de otros 10 jabalíes, que se localizaron en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Además, se analizaron otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que resultaron negativos.