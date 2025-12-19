Trump suspende la lotería de visas para obtener la ‘green card’ tras el tiroteo en Brown

La Administración Trump ha ordenado la suspensión del programa de visas por diversidad —más conocido como la “lotería de la green card”— después de que se confirmara que el sospechoso de un tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) obtuvo la residencia permanente a través de ese mecanismo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la decisión en un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó que actuaba “por instrucción directa del presidente”. “Este individuo atroz nunca debió haber sido admitido en nuestro país”, escribió Noem en referencia a Claudio Manuel Neves Valente, un ciudadano portugués de 48 años, identificado por las autoridades como el autor de los ataques. La funcionaria añadió que había ordenado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pausar de inmediato el programa de visas “para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa”.

El anuncio fue hecho horas después de que las autoridades confirmaran que Neves Valente había sido hallado muerto en una unidad de almacenamiento en New Hampshire, con una herida de bala que las fuerzas del orden describieron como autoinfligida.

Según documentos judiciales y declaraciones oficiales, Neves Valente había llegado por primera vez a Estados Unidos en el año 2000 con una visa de estudiante para cursar estudios de posgrado en Brown, donde llevó a cabo un ataque armado el 13 de diciembre, en el que murieron dos estudiantes. La presidenta de la universidad, Christina H. Paxson, indicó que el hombre se matriculó en un programa doctoral en física, pero que tomó una licencia en la primavera de 2001 y se retiró formalmente dos años después. Al momento no ha sido aclarado dónde residió o a qué se dedicó durante los años posteriores, hasta que en 2017 fue seleccionado en el Programa de Visas de Diversidad y, meses más tarde, obtuvo la residencia permanente legal.

¿Qué es la lotería de visas y cuántas personas las reciben?

El Programa de Visas de Diversidad fue creado por el Congreso en la década de 1990, con el objetivo de diversificar los flujos migratorios hacia el país. Cada año pone a disposición hasta 50.000 visas —en algunos recuentos oficiales hasta 55.000— para personas provenientes de países con bajos índices de inmigración a Estados Unidos. Los beneficiarios son seleccionados al azar mediante un sorteo, aunque posteriormente deben cumplir requisitos educativos o laborales mínimos, someterse a entrevistas consulares y pasar controles de seguridad similares a los de otros solicitantes de residencia.

El programa es considerablemente importante. Para el sorteo de 2025, casi 20 millones de personas presentaron solicitudes, y más de 131.000 fueron seleccionadas, incluyendo a cónyuges y familiares. En el caso de Portugal, el país de origen de Neves Valente, solo 38 plazas fueron otorgadas este año.

La decisión de suspender el programa ha generado dudas legales. Aunque Noem instruyó al USCIS —organismo dependiente de su departamento— a detener su implementación, la mayoría de visas de diversidad son gestionadas por el Departamento de Estado, y el programa está establecido por ley del Congreso. Debido a esto, expertos y organizaciones defensoras de los inmigrantes aseguran que la medida podría ser impugnada en los tribunales.

Este no es el primer esfuerzo de Donald Trump para deshacerse del programa. El presidente ha sido un crítico constante de la lotería de visas desde su primer mandato, al considerar que no es un sistema “basado en méritos” y que podría representar riesgos para la seguridad nacional. En 2017, pidió al Congreso que la eliminara, tras un ataque en Nueva York perpetrado por un hombre que había ingresado al país mediante ese mismo programa. Durante la pandemia, suspendió temporalmente la emisión de visas de diversidad como parte de una restricción más amplia a la inmigración legal, una política que fue revertida en 2021 por el presidente demócrata Joe Biden.