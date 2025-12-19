Trump contra la realidad

Con un discurso de 18 minutos plagado de medias verdades, mentiras completas y constantes exageraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió el miércoles a sus compatriotas en lo que se suponía era el anuncio de las líneas básicas de su Administración para el año 2026. La alocución terminó derivando en una amalgama de declaraciones egocéntricas, promesas irrealizables e incomprensibles ataques personales al expresidente Joe Biden, algo más propio de un líder de la oposición que de alguien que ocupa la Casa Blanca.

Aderezado con un repertorio de expresiones xenófobas, Trump sostuvo imperturbable haber terminado con ocho guerras en todo el planeta y protegido a EE UU de una invasión de criminales liberados de cárceles y sanatorios mentales de países enemigos. Además, aseguró que el país vivía con él unos de los mejores momentos económicos de su historia, que los datos de paro estaban en buenos niveles, que “todos y cada uno” de los líderes extranjeros con los que habla le aseguran que EE UU es el país “más sexy del mundo” y que bajará el precio de los medicamentos un 600%.

Poco parece importarle al mandatario neoyorquino que su pretendido éxito pacificador no se ajuste en absoluto a la realidad —la guerra de Ucrania, peligrosamente enquistada, es la gran evidencia—, que su cuestionada política de deportaciones y redadas indiscriminadas haya instaurado un régimen de terror entre la población migrante de EE UU, que el desempleo haya empeorado tres décimas respecto a la buena cifra que heredó de la Administración Biden o que la reducción prometida del precio de las medicinas sea matemáticamente imposible (en la práctica supondría que el consumidor cobraría por comprarlas). Hace ya tiempo que la realidad es una cuestión relativa para el presidente republicano. No en vano, fueron sus asesores quienes inventaron la expresión “hechos alternativos” para lo que son simples mentiras Además de su pulsión autoritaria, llama la atención la obsesión de Trump con su predecesor, Joe Biden, cuyo gobierno describió como un período en el que EE UU estuvo en manos de inmigrantes ilegales, delincuentes, lobistas y terroristas. Por supuesto, sin aportar una sola prueba.

Tanto los estadounidenses como los demás ciudadanos del planeta se quedaron sin saber cómo piensa afrontar la escalada militar con Venezuela —conflicto al que apenas citó de pasada—, cuál es el verdadero estado, y sus consecuencias, de la guerra arancelaria declarada a casi todo el mundo o cuál es su posición ante las revelaciones de las últimas semanas sobre su pasada relación con el depredador sexual Jeffrey Epstein. La apresurada verborrea presidencial lo anegó todo en un discurso que, sobre todo, ignoró las preocupaciones reales de los estadounidenses, empezando por el elevado coste de la vida. Puro Trump.