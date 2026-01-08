Telefónica dejará de cotizar en Wall Street en 10 días

El expresidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, cuando Telefónica celebró con un toque de campana en la Bolsa de Nueva York su centenario en 2024.

Telefónica ha presentado este jueves ante el supervisor de los mercados estadounidense, la Securities and Exchange Comission (SEC), el formulario con el que confirma su decisión de dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York de forma voluntaria, por lo que, según los tiempos habituales en este tipo de procedimientos, en los próximos 10 días la teleco española abandonará Wall Street tras casi 40 años allí.

Con la presentación del formulario, según figura en los registros de la SEC, la compañía confirma el movimiento que anunció el pasado 17 de diciembre para dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York, parqué en el que aterrizó el 12 de junio de 1987, cuando se convirtió en la primera empresa española en el mayor mercado bursátil del mundo.

En concreto, a mediados del mes pasado Telefónica anunció su intención de iniciar el procedimiento para excluir de forma voluntaria la cotización de sus american depositary shares (ADS), cada una representativa de una acción ordinaria de Telefónica, representadas mediante american depositary receipts (ADR), de la Bolsa de Nueva York.

La operadora ha aclarado que no tiene previsto trasladar estos títulos a otro mercado regulado en EE UU. Sin embargo, para dar flexibilidad a sus inversores, el actual programa se convertirá en un Programa de ADR de Nivel I, lo que permitirá que sigan negociándose de forma extrabursátil (mercadoover-the-counter). Por otro lado, los accionistas que lo deseen tendrán la opción de canjear sus certificados por acciones ordinarias que cotizan en las bolsas españolas.

Retirada de Wall Street

Tras su llegada a las Bolsas del otro lado del Atlántico hace cuatro décadas, la utilidad de esta cotización ha ido perdiendo peso para Telefónica con el paso del tiempo. La escasa negociación ha sido el detonante de esta retirada. En 2025, en la Bolsa española se negociaron 2.830 millones de títulos de Telefónica, mientras que durante ese mismo periodo en EE UU se intercambiaron 193 millones de acciones depositarias de la multinacional que preside Marc Murtra.

Por el contrario, su presencia en Wall Street obliga a la multinacional española a un esfuerzo extra de reporte de información, puesto que estar allí la fuerza a reportar continuamente también ante la SEC.

Además, la empresa inició el mecanismo para que sus bonos sénior a tipo fijo con vencimiento en 2027, 2036, 2038, 2047, 2048 y 2049 dejen de cotizar en la Bolsa de Nueva York. Sobre ello, sus planes pasan por solicitar su admisión en Euronext Dublín, dado que no tiene previsto que estos valores de deuda coticen en otro mercado estadounidense.

Tras la exclusión de la cotización y la cancelación del registro en Estados Unidos, lo cual se prevé que tendrá lugar en los próximos 10 días, las acciones ordinarias de la compañía seguirán cotizando en el mercado continuo español, donde la mayoría de los inversores nacionales e internacionales de Telefónica negocian en la actualidad los títulos ordinarios de la teleco.

Cuando se formalice su exclusión de Wall Street, la compañía solo cotizará en las Bolsas de Madrid y São Paulo. En este último mercado cotiza su filial Telefónica Brasil, que opera en el país bajo la marca comercial Vivo. En Alemania, otro de sus mercados prioritarios, dejó de cotizar tras la oferta pública de exclusión que lanzó en abril de 2024 sobre su filial Telefónica Deutschland. Tampoco lo hace en Reino Unido, donde opera a través de Virgin Media O2, la jointventure al 50% con Liberty Global.