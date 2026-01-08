Feijóo y varios presidentes autonómicos del PP rechazan ya el pacto de financiación al considerar que “beneficia a Cataluña”

Cuando aún se desconocen los pormenores de la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica que ultima el Ministerio de Hacienda, los presidentes regionales del PP empiezan ya a mostrar su rechazo. Los barones populares censuran que el contenido del acuerdo se haya perfilado “bilateralmente” con el propósito de beneficiar a Cataluña y “mantener” al jefe del Ejecutivo en La Moncloa. Y se oponen al principio de ordinalidad, que busca garantizar que ninguna comunidad autónoma pierda su posición relativa en el ranking de recursos per cápita tras la redistribución de fondos estatales, de forma que si una comunidad es la tercera en aportar recursos al sistema, también debe ser la tercera en recibir recursos por habitante después de aplicar los mecanismos de nivelación. A priori, este principio estará en el nuevo sistema de financiación, según los primeros mimbres desvelados por el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras haber mantenido una reunión este jueves en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí han alcanzado un acuerdo que supondrá 4.700 millones para Cataluña.

“La igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio. La Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas. La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos”, ha resumido poco después el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje en redes sociales. “Es un caso claro de corrupción política porque utilizan el dinero de todos los españoles para comprar los votos para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno”, ha añadido el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, en declaraciones distribuidas a los medios.

Antes de las palabras de Feijóo, varios de los 11 presidentes autonómicos del PP se han pronunciado. “Pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña para castigar al resto de España”, ha escrito el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en redes sociales. “Este regalo al independentismo catalán es un ataque a Madrid y especialmente a otras regiones con menos recursos que se ven maltratadas por Sánchez, ha aseverado Alfonso Serrano, número dos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los medios. “Lo que afecta a los aragoneses, extremeños... no se pacta unilateralmente, se decide entre todos”, ha indicado el presidente de Aragón, Jorge Azcón. El candidato a las elecciones aragonesas ha anunciado además que ha empezado a ponerse en contacto con el resto de presidentes para pedir conjuntamente a Hacienda que se convoque con carácter “urgente” una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Azcón ha hablado a los medios durante una comparecencia institucional celebrada justo un mes antes de que se abran las urnas en la comunidad autónoma, dando inicio al carrusel electoral autonómico que seguirá con Castilla y León, en marzo, y Andalucía, en julio. Justo este próximo fin de semana, el PP celebra en A Coruña la 28 convención interparlamentaria, con la vivienda, la seguridad, la economía y la regeneración democrática como ejes del acto, al que asistirán los diputados y senadores nacionales populares, así como los parlamentarios autonómicos de la formación.

El PP ha decidido adelantar la reunión interparlamentaria al inicio del año para mostrar músculo ante el ciclo electoral que arranca el 8 de febrero en Aragón y con la vista puesta en si Vox replica la fuerza mostrada en las urnas extremeñas, un temor que recorre los territorios gobernados por los populares. “Cuando el sanchismo se viene abajo, Vox sale al rescate”, ha criticado el vicesecretario de Política Territorial, Elías Bendodo, en la presentación de la convención, este jueves. “Lo vamos a hablar en la interparlamentaria: ¡cuántas veces el Partido Socialista ha votado con Vox!”, ha apostillado. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), acaba de perder una cuestión de confianza a la que se ha sometido este jueves ante el rechazo de PSOE y Vox. Una votación que ha censurado Bendodo.