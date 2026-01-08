Junqueras, sobre el principio de ordinalidad: “Lo vamos a defender como fieras”

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha afirmado este jueves que su partido defenderá “como fieras” que el nuevo modelo de financiación singular para la Generalitat contenga el principio de ordinalidad, esto es, que si Cataluña es la tercera comunidad en generación de recursos siga siendo la tercera tras la redistribución territorial de recursos. “Es muy difícil. Nunca se ha conseguido”, ha afirmado el republicano en declaraciones a Catalunya Ràdio justo antes de la reunión que mantendrá en La Moncloa con el presidente Pedro Sánchez. El Govern de Salvador Illa y ERC están convencidos de que el modelo, que puede comportar que Cataluña reciba casi 5.000 millones extra, respete ese criterio.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este viernes las líneas maestras del nuevo modelo que abordarán hoy en La Moncloa Junqueras y Pedro Sánchez. El Gobierno prevé inyectar al conjunto del sistema unos 18.000 millones de euros. “Esperemos que acabe bien. Hemos hecho muchos esfuerzos para que acabe de la mejor manera posible”, ha afirmado el republicano, que no ha querido entrar en cifras. Con todo, Junqueras ha recalcado que no puede haber acuerdo sin la ordinalidad. Según sus cálculos, Cataluña es la tercera comunidad en aportar y la novena en recibir. El republicano ha reconocido de que el pacto no es fácil para el PSOE y ha señalado que si culmina “se le tirarán en contra”. “Aunque sea con trampas y mentiras”, ha subrayado.

Junqueras ha advertido que el nuevo modelo tendrá un camino difícil porque después de pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrá que ser aprobado en el Congreso. Y allí tendrá que recibir los votos, ha recordado Junqueras, de Junts, pero también de Compromís, del BNG o del PNV. Junqueras no ha querido arremeter contra el partido de Puigdemont, que ha alertado de que votará en contra porque el modelo pactado no es un concierto. “En el momento en que se vote, quien vote en contra, estará votando en contra de que estos recursos no vayan a las escuelas o a la sociedad catalana y que se los quede el Gobierno. Y eso es una verdad como una catedral. Cuando se vote será el momento de la verdad”.