Salvador Illa hace una defensa cerrada de Pedro Sánchez tras el batacazo en Extremadura

El president Salvador Illa ha realizado este martes una defensa cerrada de la gestión de Pedro Sánchez, en una situación sumamente delicada por los casos de corrupción y de acoso sexual en el PSOE y el batacazo electoral del partido en Extremadura. En una comparecencia para hacer balance de su segundo año de mandato, Illa ha resaltado que el Gobierno es el “mejor” en 15 años y ha puesto en relieve la valentía de Sánchez al ser el primero en decir que Israel estaba cometiendo en Gaza un genocidio u oponerse a destinar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa. “No quiero ni imaginar que hubiera pasado con otro Gobierno”, ha afirmado, insinuando que José María Aznar está detrás de toda la tensión que ha polarizado la política española. “El que pueda hacer, que haga”, ha dicho parafraseando al expresidente popular. “Quizá ahí está el asunto y que explica la tensión generada”, ha incidido.

Alineado por completo con Sánchez ―son además amigos y pasan las vacaciones juntos―, Illa ha querido contemporizar con la catástrofe electoral del PSOE en Extremadura y ha afirmado que al PP realmente le ha salido “el tiro por la culata”. “No querían negociar los Presupuestos con Vox y ahora solo han logrado un diputado más. No quieres caldo, pues tienes dos tazas de caldo con Vox. Para ese viaje no necesitas alforjas”, ha remarcado en un tono airado. Illa ha mostrado su estupor por la crispación existente en España al sostener que la economía funciona, puesto que el Instituto Nacional de Estadística (INE) está registrando datos históricos en términos de crecimiento o número de ocupados. “¡Si va mejor que nunca!“, ha señalado para añadir que se siente muy orgulloso de este Gobierno y que con otro de otro color la inversión en defensa estaría al 10% y España estaría apoyando a Israel.

Tras convertir a Cataluña en el principal bastión de los socialistas, Illa ha realizado un balance optimista de su segundo año de mandato al asegurar que este 2025 ha sido bueno, pero que en 2026 aún irá mejor. Con todo, el president ha cerrado este segundo ejercicio otra vez sin Presupuestos que siguen en el aire al exigir ERC avances en el modelo de financiación. “Este Gobierno se va a dejar, se está dejando la piel por tenerlos”, ha dicho hasta en cuatro ocasiones durante su intervención. El Consell Executiu, de hecho, ha aprobado este martes la prórroga de las cuentas de 2023, las últimas aprobadas en el Parlament pactadas entre el entonces president Pere Aragonès y el propio Illa. En 2025, el Govern, ERC y los comunes, sus dos socios de investidura, sortearon la falta de cuentas y pactaron suplementos de crédito por valor de más de 4.000 millones de euros.

Illa ha asegurado que Cataluña está muy cerca de conseguir en las próximas semanas y meses la nueva financiación singular para Cataluña. “Este 2026 tiene que traer cosas. En enero han de pasar cosas”, ha dicho refrendando las palabras de su consejero de Presidencia, Albert Dalmau, de que la nueva financiación podría presentarse el primer mes del año. Ese calendario implicaría que el modelo se presentaría antes de las elecciones en Aragón, que tendrán lugar el 8 de febrero, y en Andalucía. “Será singular para Cataluña y no puedo dar más detalles”, ha contestado cuando se le ha preguntado si era compatible exponerlo antes de esa doble cita electoral Lo que si es seguro es que en la primera quincena de enero se constituirá la nueva empresa mixta de Rodalies (tenía que entrar en servicio el 1 de enero) que dará más poder a la Generalitat para gestionar el servicio.

Con el lema de extender la “prosperidad compartida” por bandera, Illa ha puesto la brújula en resolver el problema de la vivienda con la aprobación de una ley de alquiler temporal y la de construir pisos (lo ha sintetizado con la aportación al parque público de ocho pisos al día). Este martes ha aprobado convertir suelo para construir 214.000 nuevos pisos, el 40% la mitad de ellos protegidos. Con o sin presupuestos, Illa no hará como Aragonès, adelantando elecciones y ha asegurado que su objetivo es agotar su mandato acompañado de sus socios parlamentarios, ERC y comunes. “Son machaconamente exigentes”, ha dicho destacando que el PIB de Cataluña supera la media española y europea, que el paro está tan bajo como en 2007 y que las exportaciones no dejan de crecer.

Su deseo es que el Gobierno de Pedro Sánchez culmine también el mandato en 2028. “Esta es la legislatura con la amnistía y con la gestión de los Fondos europeos”, ha subrayado apuntando su deseo de que se aplique ya la amnistía a Carles Puigdemont, para que pueda regresar a Cataluña, y Oriol Junqueras, inhabilitado para cargo público. “Le doy una importancia política de máximo nivel para Cataluña y España a que la amnistía sea efectiva para que haya una normalización completa de la vida política”, ha recalcado.