Génova apuesta por un pacto con Vox en Extremadura y desecha una posible abstención del PSOE

No hace falta que el PSOE afronte un intenso debate sobre si debe abstenerse o no en la investidura de la candidata del PP a la presidencia de Extremadura, María Guardiola, porque es el PP el que no quiere que se abstenga. La dirección nacional del PP apuesta en cambio por que la presidenta extremeña en funciones pacte con Vox para gobernar, como ha dejado claro este martes la portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, en el Congreso. “Es difícil pactar nada con el PSOE de Pedro Sánchez”, ha defendido Muñoz, que cree que “la lectura es muy clara: Extremadura quiere un Gobierno de derechas”. Por eso, Génova quiere un acuerdo con el partido de Santiago Abascal: “Tendremos que ponernos de acuerdo”, ha subrayado Muñoz en referencia a la extrema derecha.

La interpretación que la dirección nacional del PP hace de los resultados en las elecciones de este domingo en Extremadura, en las que el PP y Vox alcanzaron el 60% de los votos (el PP ganó con un 44% de los votos y 29 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, y Vox subió al 17% y 11 escaños), es que el mandato de las urnas es un Gobierno de la derecha y la extrema derecha. Muñoz ha insistido mucho este martes en el “severo correctivo de los extremeños al PSOE”, que se hundió al 26% y 18 diputados, por lo que considera que el PP tiene que mirar hacia la ultraderecha.

¿No les interesa la abstención del PSOE? ¿No la piden?, le han preguntado los periodistas a Muñoz hoy en el Congreso. Y la portavoz del PP ha contestado: “No se trata de si queremos o no la abstención del PSOE, tendrán que decir si la ofrecen. Se trata de leer lo que quieren los extremeños. Y quieren un 60% un Gobierno de derechas. Es importante tenerlo en cuenta”. La portavoz popular ha subrayado a continuación que “tiene que haber un entendimiento” del PP con VOX.

La incomodidad con una posible abstención del PSOE ha sido evidente cuando se le ha preguntado también a la portavoz popular por el hecho de que el expresidente extremeño socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra haya pedido al PSOE que facilite la investidura de Guardiola con una abstención. “EL PSOE está decidido a seguir cavando la fosa y ellos sabrán. Nada que comentar“, se ha zafado Muñoz.

Génova cree que las elecciones en Extremadura han demostrado que el miedo a Vox ya no funciona y que, por tanto, el PP tiene que normalizar sus acuerdos con los de Abascal. “Esto del miedo a la derecha ya no cuela. El PSOE, la izquierda y sus voceros llevan agitando el miedo a la derecha desde hace años, y lo que es evidente tras las elecciones en Extremadura es que no cuela”, ha reflexionado Ester Muñoz. “Ha habido un Gobierno del PP en Extremadura, en algún momento ha sido un Gobierno de coalición con Vox, y el resultado es que los extremeños piden más. Han entendido que ha sido positivo el Gobierno de María Guardiola. Esto viene a dejar claro que los pactos que dan miedo a los extremeños no son los pactos del PP con Vox, son los pactos del PSOE”.

Despejado el camino hacia un acuerdo del PP con Vox, la pregunta ahora es hasta dónde encarecerán el precio los de Abascal. Aunque los populares ya no se cierran de partida a meterlos dentro del Gobierno extremeño. La propia Guardiola ha dejado la puerta abierta este martes a gobernar con Vox en una entrevista en la COPE, aunque ha avisado de que “no duraron ni un año” la vez anterior. Génova también cree que a los de Abascal no les interesa volver a entrar en el Gobierno extremeño, pero no lo define como una línea roja. “¿Qué van a pedir?“, se ha preguntado la portavoz parlamentaria del PP. ”Lo veremos", se ha respondido, “pero yo les veo muy cómodos fuera de los Gobiernos”.