Génova aprueba una “comisión transitoria” en el PP valenciano presidida por Pérez Llorca e incorpora a González Pons

El Comité Ejecutivo Nacional del PP ha aprobado este lunes la constitución de una gestora en el PP de la Comunidad Valenciana, que ha denominado “comisión transitoria”, que estará presidida por Juanfran Pérez Llorca, el president de la Generalitat investido a finales de noviembre. La decisión, inesperada, permite a Génova tomar el control del partido tras la crisis por la dimisión de Carlos Mazón al frente del Consell y a Pérez Llorca ofrecer un gestora de integración.

El secretario general de la gestora será Carlos Gil, diputado nacional y alcalde de la pequeña localidad de Benavites, que se convierte en el número dos orgánico de Pérez Llorca. Gil es una persona muy próxima al presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Mazón, hasta ahora presidente del PPCV, no tendrá ningún papel en el nuevo órgano directivo.

Además, el nuevo coordinador general será el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, un hombre de la máxima confianza de la alcaldesa, María José Catalá, mientras que la presidencia del Comité de Derechos y Garantías será asumida por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el Comité Electoral estará presidido por el portavoz del PP en Bruselas y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

La incorporación de este veterano político valenciano del PP, muy cercano al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo y a la alcaldesa de Valencia, resulta relevante y pone de manifiesto el empeño de Génova por dar cabida a las distintas sensibilidades del partido, así como el objetivo de Pérez Llorca de abrir el partido a todas ellas.

El actual presidente de la Generalitat fue uno de los promotores de la candidatura de Mompó como cabeza de cartel del PPCV en las autonómicas de 2027 en una operación que perseguía mantener a Mazón al frente del Consell hasta entonces. Esta opción no fue bien vista por Génova y dos días después de trascender la reunión de Pérez Llorca, Mompó y el resto de dirigentes provinciales del PP para proponer el lanzamiento de la candidatura del actual presidente de la Diputación de Valencia, con el visto bueno de Mazón, el entonces president presentó su dimisión el 3 de noviembre.

Mompó no podía ser elegido presidente por Les Corts Valencianes al no ser diputado autonómico. La alcaldesa de Valencia, que también es diputada autonómica, no libró la batalla por sustituir a Mazón, solo dos años después de ganar el Ayuntamiento de la capital. Y Pérez Llorca, que ejercía portavoz parlamentario del PP en Les Corts y secretario general del partido, se impuso como la opción más operativa. Una vez designado presidente de la Generalitat, Pérez Llorca ha hecho varios guiños a Catalá y ha incorporado a personas de su confianza a su Consell.

Ahora, la dirección nacional del PP da un golpe de mano, consensuado con Pérez Llorca, para controlar el partido, abrirlo a sus líderes y ponerlo a trabajar para salir de la crisis. La primera opción que se manejaba era que el comité ejecutivo del PP valenciano nombrara a Pérez Llorca como presidente del partido y a otro vocal secretario general, pero al final Génova ha cambiado de opinión y ha optado por constituir una gestora, si bien la ha denominado “comisión transitoria”.

Tras la dimisión de Mazón, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, defendió, precisamente, la formación de una gestora hasta el próximo congreso regional, en contra de la opción de cambiar rápidamente los cargos del partido con la celebración de un comité ejecutivo.

De la reunión del Comité Ejecutivo Nacional no ha trascendido la convocatoria del aplazado congreso regional del PP valenciano, reclamado con insistencia por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que ha manifestado su intención de presentarse a presidir el partido.

En su escueta nota de prensa, tras anunciar los principales nombramientos, el PP destaca: “De esta forma, el PP renueva la dirección del PPCV para revitalizar la estructura del partido y tener a la organización preparada de cara a las próximas convocatorias electorales, seguir ampliando el proyecto político del PP en la Comunidad Valenciana y consolidar el trabajo de reconstrucción de las localidades afectadas por la Dana del 2024″.

