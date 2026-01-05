llla aguarda un inminente acuerdo de financiación para oxigenar su mandato

El president Salvador Illa despidió 2025 haciendo un balance positivo del ejercicio y pronosticando que, en 2026, a Cataluña aún le iría mejor, exponiendo la mejora de la economía, la reducción del paro o las políticas públicas para construir vivienda protegida. “Este enero van a pasar cosas”, afirmó sin concretar, aunque el anuncio evocó al vaticinio que había realizado días antes su mano derecha, el consejero Albert Dalmau, de que este enero se presentaría el nuevo modelo de financiación singular. El Govern necesita ese plan como el agua porque afronta su segundo año de mandato sin Presupuestos. Oriol Junqueras, presidente de ERC, anunció este domingo que el día 8 se reunirá con Pedro Sánchez para desbloquear el acuerdo y reiteró que no negociará las cuentas si no se desencalla también que Cataluña pueda recaudar el IRPF.

Superado el procés, Cataluña vive muy alejada de la confrontación del Congreso, pendiente, eso sí, de cómo las encuestas apuntan a que la extrema derecha independentista pueda sacudir en el futuro el tablero político. Pero esa aparente tranquilidad no oculta que Illa no ha cumplido su compromiso de presentar y aprobar unas cuentas. Con un Govern en minoría, que depende de los comunes y ERC, sus socios de investidura, el president ha potenciado las políticas de vivienda que le exigen los primeros y precisa de la financiación que le reclaman los segundos. El último Consell Executiu del año aprobó la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2023, las últimas aprobadas en el Parlament. En 2025, el Govern y sus dos socios pactaron suplementos de crédito por valor de más de 4.000 millones de euros.

La previsión es que el Gobierno presente el nuevo modelo en las próximas semanas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y diversas fuentes a que podría inyectar 18.000 millones a las autonomías para mejorar la financiación de los servicios públicos. La principal duda es si el sistema colmará la reivindicación del Ejecutivo catalán, que aspira a que aplique el principio de ordinalidad, esto es, que Cataluña deje de ser la tercera comunidad en aportar a la caja común y la decimocuarta en recibir. Esa máxima, de mayor proporcionalidad, la llegó a defender en su día hace años el PP catalán. El acuerdo de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat solo recogió el principio en el preámbulo y no en la parte dispositiva. Ese punto está recogido en el pacto de investidura con ERC e Illa asegura que lo cumplirá y que el modelo será solidario con el conjunto de España y singular para Cataluña.

La vicepresidenta María Jesús Montero situó la presentación del plan a primeros de año y a ese marco general se acoge Illa para dar por bueno el calendario y que no quede alterado por las elecciones en Aragón y menos por las de Andalucía, más lejanas en el tiempo. ERC, de hecho, ya ha insinuado más de una vez que la negociación se ha demorado por la doble condición de Montero de titular del ramo y candidata a las elecciones andaluzas. “La vicepresidenta ya apuntó que sería a primeros de año. Será un sistema solidario con el conjunto de España y singular para Cataluña”, insistió durante el balance el president.

De izquierda a derecha, el consejero Albert Dalmau, el 'president' Salvador Illa y la consejera Alícia Romero en una reunión del Govern. Andreu Dalmau (EFE)

Tras el hundimiento del PSOE en Extremadura y los interrogantes que planean en el nuevo ciclo electoral de Aragón y Andalucía, Cataluña se ha convertido en el principal bastión y en el primer aliado de Pedro Sánchez. Pero ahora necesita el acuerdo para oxigenar su mandato. Los republicanos aplazaron a febrero su proposición de ley para que Cataluña y el resto de comunidades autónomas que lo deseen puedan recaudar el IRPF. En una entrevista en El Periódico, en la que reveló la cita con Sánchez, Junqueras alertó de que, para negociar los presupuestos tanto del Gobierno como los catalanes, no bastará solo con el modelo de financiación singular, sino también el acuerdo del IRPF. Ese cambio comportaría la modificación de tres leyes.

Con todo y pese a esa advertencia, el Govern asumió en agosto pasado que era imposible cumplir el pacto de investidura con ERC que estipulaba que Cataluña debería de empezar a recaudar el IRPF en 2026 porque la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) no está reparada para ello. El plan se ha aplazado hasta 2028, el año que expira el mandato de Illa, con la aceptación de ERC. “Estamos en la recta final”, afirmó este sábado el consejero Dalmau. “Primero la financiación, después el IRPF y luego los presupuestos. Este es el compromiso. Nuestro objetivo ahora es asegurar un nuevo sistema de financiación para Cataluña y ahí están todas las energías”. Illa apunta que el Govern se dejará “la piel” en tener sus primeras cuentas. De entrada, lo que es seguro que presentará es la nueva empresa mixta de Rodalies, una de las reivindicaciones de ERC para enderezar un servicio que arrastra unas deficiencias crónicas.