Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Govern de Cataluña

llla aguarda un inminente acuerdo de financiación para oxigenar su mandato

El ‘president’ confía en que el Gobierno presente este mes el nuevo modelo. Junqueras anuncia una reunión esta semana con Pedro Sánchez

Àngels Piñol
Àngels Piñol
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El president Salvador Illa despidió 2025 haciendo un balance positivo del ejercicio y pronosticando que, en 2026, a Cataluña aún le iría mejor, exponiendo la mejora de la economía, la reducción del paro o las políticas públicas para construir vivienda protegida. “Este enero van a pasar cosas”, afirmó sin concretar, aunque el anuncio evocó al vaticinio que había realizado días antes su mano derecha, el consejero Albert Dalmau, de que este enero se presentaría el nuevo modelo de financiación singular. El Govern necesita ese plan como el agua porque afronta su segundo año de mandato sin Presupuestos. Oriol Junqueras, presidente de ERC, anunció este domingo que el día 8 se reunirá con Pedro Sánchez para desbloquear el acuerdo y reiteró que no negociará las cuentas si no se desencalla también que Cataluña pueda recaudar el IRPF.

Superado el procés, Cataluña vive muy alejada de la confrontación del Congreso, pendiente, eso sí, de cómo las encuestas apuntan a que la extrema derecha independentista pueda sacudir en el futuro el tablero político. Pero esa aparente tranquilidad no oculta que Illa no ha cumplido su compromiso de presentar y aprobar unas cuentas. Con un Govern en minoría, que depende de los comunes y ERC, sus socios de investidura, el president ha potenciado las políticas de vivienda que le exigen los primeros y precisa de la financiación que le reclaman los segundos. El último Consell Executiu del año aprobó la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2023, las últimas aprobadas en el Parlament. En 2025, el Govern y sus dos socios pactaron suplementos de crédito por valor de más de 4.000 millones de euros.

La previsión es que el Gobierno presente el nuevo modelo en las próximas semanas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y diversas fuentes a que podría inyectar 18.000 millones a las autonomías para mejorar la financiación de los servicios públicos. La principal duda es si el sistema colmará la reivindicación del Ejecutivo catalán, que aspira a que aplique el principio de ordinalidad, esto es, que Cataluña deje de ser la tercera comunidad en aportar a la caja común y la decimocuarta en recibir. Esa máxima, de mayor proporcionalidad, la llegó a defender en su día hace años el PP catalán. El acuerdo de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat solo recogió el principio en el preámbulo y no en la parte dispositiva. Ese punto está recogido en el pacto de investidura con ERC e Illa asegura que lo cumplirá y que el modelo será solidario con el conjunto de España y singular para Cataluña.

La vicepresidenta María Jesús Montero situó la presentación del plan a primeros de año y a ese marco general se acoge Illa para dar por bueno el calendario y que no quede alterado por las elecciones en Aragón y menos por las de Andalucía, más lejanas en el tiempo. ERC, de hecho, ya ha insinuado más de una vez que la negociación se ha demorado por la doble condición de Montero de titular del ramo y candidata a las elecciones andaluzas. “La vicepresidenta ya apuntó que sería a primeros de año. Será un sistema solidario con el conjunto de España y singular para Cataluña”, insistió durante el balance el president.

Tras el hundimiento del PSOE en Extremadura y los interrogantes que planean en el nuevo ciclo electoral de Aragón y Andalucía, Cataluña se ha convertido en el principal bastión y en el primer aliado de Pedro Sánchez. Pero ahora necesita el acuerdo para oxigenar su mandato. Los republicanos aplazaron a febrero su proposición de ley para que Cataluña y el resto de comunidades autónomas que lo deseen puedan recaudar el IRPF. En una entrevista en El Periódico, en la que reveló la cita con Sánchez, Junqueras alertó de que, para negociar los presupuestos tanto del Gobierno como los catalanes, no bastará solo con el modelo de financiación singular, sino también el acuerdo del IRPF. Ese cambio comportaría la modificación de tres leyes.

Con todo y pese a esa advertencia, el Govern asumió en agosto pasado que era imposible cumplir el pacto de investidura con ERC que estipulaba que Cataluña debería de empezar a recaudar el IRPF en 2026 porque la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) no está reparada para ello. El plan se ha aplazado hasta 2028, el año que expira el mandato de Illa, con la aceptación de ERC. “Estamos en la recta final”, afirmó este sábado el consejero Dalmau. “Primero la financiación, después el IRPF y luego los presupuestos. Este es el compromiso. Nuestro objetivo ahora es asegurar un nuevo sistema de financiación para Cataluña y ahí están todas las energías”. Illa apunta que el Govern se dejará “la piel” en tener sus primeras cuentas. De entrada, lo que es seguro que presentará es la nueva empresa mixta de Rodalies, una de las reivindicaciones de ERC para enderezar un servicio que arrastra unas deficiencias crónicas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Àngels Piñol
Àngels Piñol
Redactora de la sección de Cataluña desde 1989. Antes fue corresponsal durante dos años en Tarragona. Licenciada en Ciencias de la información por la UAB y con estudios de Derecho en la UOC, se dedica a la información política desde 2009 y puntualmente cubre el Liceu. Ha sido redactora de sucesos, de deportes -cubrió 14 años el Barça- y de local.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Salvador Illa hace una defensa cerrada de Pedro Sánchez tras el batacazo en Extremadura

Àngels Piñol | Barcelona

Salvador Illa usa su mensaje navideño para alertar sobre el auge ultra: “Sin humanidad no se puede construir un país”

Marc Rovira | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Última hora de Nicolás Maduro detenido y el ataque de EE UU a Venezuela, en directo | Trump vaticina que Cuba “está a punto de caer”
  2. El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
  3. El puto amo
  4. Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela pero descarta actuar en defensa de su aliado
  5. Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_