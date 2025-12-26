Salvador Illa usa su mensaje navideño para alertar sobre el auge ultra: “Sin humanidad no se puede construir un país”

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha aprovechado el tradicional mensaje presidencial navideño este viernes para advertir de los riesgos de la ola ultra que acecha, no solo a Cataluña sino también a España y a Europa entera, y para señalar que “no se puede construir ningún país ni ninguna sociedad” sin “humanidad” y sin “solidaridad”. El discurso de Illa se produce tras la agitación que ha provocado en Cataluña el desalojo de 400 sintecho de un antiguo instituto de Badalona, ordenado por el alcalde del PP Xavier García Albiol y sin prever ninguna alternativa para las personas afectadas, y con el trasfondo de unas encuestas electorales que apuntan a un incremento notable del partido de ultraderecha independentista Aliança Catalana. “La respuesta a las necesidades y retos de Cataluña no es hacer culpables a las personas que menos tienen o a aquellos que son diferentes”, ha manifestado el president.

Con traje oscuro y una corbata granate, un uniforme prácticamente idéntico al que usó en el discurso del año pasado durante su estreno navideño como president, Illa ha comparecido desde el Palau de la Generalitat para subrayar que 2025 “ha sido un buen año para Cataluña”. El Govern no ha logrado aprobar presupuestos, tiene a medio desarrollar su plan estrella para poner luz al problema de la vivienda y ha ido demorando la misión de diseñar un nuevo modelo de financiación que genere un consenso mínimo, más allá de que pueda gustar en las respectivas sedes del PSOE y del PSC. “Tenemos, claro, mucho trabajo por hacer. Y lo más importante es que tenemos la voluntad y el compromiso de hacerlo”, ha manifestado el president. “Estoy convencido que 2026 será aún mejor”, ha vaticinado.

“Sin financiación no habrá presupuestos”, advirtió ERC hace unos días y, este mismo viernes, Oriol Junqueras avisó de que garantizar para la Generalitat la gestión de la recaudación del IRPF es un requisito “imprescindible” si Illa y Pedro Sánchez quieren seguir contando con el apoyo de Esquerra Republicana para mitigar la minoría que, uno y otro, tienen en sede parlamentaria.

El presidente catalán, que nunca ha ocultado su devoción católica, ha vertebrado su discurso de Sant Esteve en atacar la pérdida de fe en los “valores humanos” como son “la empatía, la solidaridad y también la responsabilidad”. Frente a la progresiva penetración de las ideas ultras en la sociedad, “Europa vive un momento crucial”, ha destacado, Illa ha lanzado una pregunta al viento: “qué nos queda si no actuamos con humanidad?”. Él mismo ha aportado una respuesta: “Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan”, ha dicho, al tiempo que ponía de relieve la importancia de sustentar un Estado del bienestar capaz de “garantizar una educación y una sanidad pública para todos”.

Illa ha remachado su intervención con un verso de Josep Maria de Sagarra, “Fem el posible per ser homes de bona voluntat” (Hagamos lo posible para ser hombres de buena voluntad), tras haber tenido un recordatorio para los bomberos que fallecieron en sendas intervenciones en Santa Susanna y Paüls y para los ciudadanos afectados por los incendios forestales en las comarcas de Lleida, en las inundaciones de las Terres de l’Ebre o en la crisis sanitaria por la peste porcina africana.