Xavier García Albiol, sobre los migrantes desalojados de Badalona: “En el asentamiento había mafia, prostitución y drogas”
El alcalde de Badalona asegura que “no hay espacio” en la ciudad para reubicar a los desalojados, y que se trata de un problema “de seguridad y no de pobreza”
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha descrito este martes el asentamiento del antiguo instituto B9 desalojado hace una semana como una organización criminal en la que había “mafia, prostitución y drogas, y los capos cobraban a la gente para dormir”. En una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya, el edil ha reiterado que no hay sitio en la ciudad a largo plazo para los más de 400 desalojados, que ahora mismo están desperdigados sin ninguna solución a la vista.
Albiol ha resaltado que está en contacto con la Generalitat para encontrar una solución temporal que saque a estas personas de la calle, pero una vez más ha asociado a los habitantes del B9 con delincuencia. “Había algunas buenas personas, pero muchos hacían la vida imposible a los vecinos, y por eso ahora tenemos la situación que tenemos”, ha subrayado el alcalde.
Sobre los conflictos de las últimas dos noches en la ciudad, con algunos vecinos manifestándose contra los inmigrantes desahuciados o impidiendo que se les diera ayuda humanitaria, Albiol no se siente responsable de estos episodios, y niega que haya echado gasolina al fuego: “Si alguien cree que, en base a lo que yo digo, los vecinos reaccionan, es que no se da valor a la inteligencia de los vecinos”. A todo esto, el alcalde niega que haya “dos Badalonas enfrentadas” después de las situaciones en las que dos bandos opuestos, los que defienden a los desahuciados y los que quieren que se vayan de la ciudad, han tenido momentos de tensión.
“Es imposible reabrir el albergue”
En relación con la posibilidad de reabrir el albergue para personas sin hogar que hay en la ciudad y que el Ayuntamiento clausuró en 2024, y que ahora está ocupado por unos 10 migrantes que entraron a escondidas hace una semana, Albiol lo descarta frontalmente, aludiendo al “mal estado del edificio”. De nuevo, el alcalde ha dicho que en estas dependencias “siempre había las mismas personas” y que “causaban muchos problemas a los vecinos, con robos, intimidaciones y situaciones desagradables”.
Desde el jueves pasado, los desalojados sieguen repartidos por la ciudad: buena parte duermen bajo un puente de la autopista C-31 y también otros en distintas dependencias de entidades sociales de la ciudad, o de la Iglesia. Unos 10 están durmiendo en un hostal del barrio de Sants, en Barcelona, y cinco están en casas de particulares que, de forma altruista, han abierto las puertas de su hogar para dar cobijo a estas personas.
La última semana ha llovido prácticamente cada día en Badalona, y durante el sábado incluso hubo una Es-Alert por lluvias torrenciales en la ciudad. Las precipitaciones alcanzaron ese día 75 litros por metro cuadrado.
