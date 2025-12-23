Así se desplomó el PSOE: por abstención, con fugas al PP y en barrios ricos y pobres

El PSOE ha tocado fondo en Extremadura. El domingo obtuvo su peor resultado en unas autonómicas: apenas uno de cada cuatro votos (26%). En dos años, los socialistas han perdido un tercio de su apoyo electoral.

El PSOE ha perdido votos en el 98% de las secciones censales de Extremadura, prácticamente en cada calle.

Su desplome es especialmente visible en las ciudades. En 2023, Guillermo Fernández Vara obtuvo el 40% de los votos en Mérida, la capital de la región, y aventajó al PP en más de 10 puntos. En el mapa de la ciudad dominaba el rojo. En cambio, este domingo el PSOE de Miguel Ángel Gallardo perdió la mitad de los votos, superado por el PP prácticamente en toda la ciudad.

Ganador por sección en 2023 Ganador por sección en 2025

El PSOE pierde casi 13 puntos en Badajoz (baja del 29% al 17%) donde no solo le supera el PP (46%), también Vox (21%). Los socialistas sufren retrocesos de dos dígitos en todas las grandes ciudades. En Cáceres (11 puntos) y Plasencia (11 puntos), Don Benito (17) y Almendralejo (18). Uno de los retrocesos más llamativos es el de Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, donde el candidato socialista ha sido alcalde durante 21 años: allí cayó del 50% al 30%.

Pero la caída del PSOE no es sólo urbana. Como muestra el siguiente gráfico, los socialistas, aunque siguen siendo más competitivos en municipios pequeños y medianos, han perdido en todas partes. Caen 13 puntos en los pueblos más pequeños (hasta 2.500 habitantes), 14 en localidades medianas y también 14 en las ciudades (más de 50.000 habitantes).

Donde el PSOE era fuerte, la gente se quedó en casa

Los resultados mesa a mesa parecen confirmar que muchos votantes del PSOE decidieron no votar en esta ocasión. Si dividimos las secciones censales de Extremadura según cuánto votaron al PSOE en 2023, es evidente un patrón: donde el PSOE era más fuerte es donde más abstención se produjo.

En los barrios donde menos se votó al PSOE en 2023, la participación apenas ha bajado un par de puntos. En cambio, en los feudos socialistas, la caída fue de unos 13 puntos.

El PSOE perdió votantes a derecha e izquierda

Lo apuntaban las encuestas antes de la votación. El PSOE era el partido con menos fidelidad de voto, según los datos de 40dB. Tenía fugas en todas direcciones. Un 15% de los votantes del PSOE en 2023 decían que iban a votar ahora por Unidas por Extremadura. Otro 11% iba a votar al PP —un flujo entre bloques ideológicos que es poco frecuente—. Incluso había un 3% de votantes socialistas que tenían intención de votar por Vox.

Los socialistas caen en barrios ricos y pobres

La caída del PSOE es transversal económicamente. El PSOE sigue teniendo mejores resultados en vecindarios humildes y de ingresos medios, pero allí también pierde muchos votantes. En los barrios pobres (el 20% con rentas más bajas) sus apoyos caen del 47% al 33%. Y su caída es todavía mayor en los barrios de rentas altas: si en 2023 logró el 27% de los votos de esas zonas, ahora se queda en 15%.

Mientras tanto, Vox sube en barrios pobres

El PP mejoró sus resultados en vecindarios de todas las rentas. Sigue siendo un partido de éxito creciente con la renta: obtuvo el 36% del voto en los barrios pobres y alcanzó el 56% en los más ricos.

La novedad vuelve a ser Vox. La formación ha crecido en todas partes, pero lo ha hecho proporcionalmente más en barrios de ingresos bajos. Eso ha cambiado su perfil. En 2023 era un partido que crecía con la renta: subía del 8% en barrios pobres al 11% en los ricos. Ahora es transversal. Logra el mismo apoyo en barrios del tercio pobre y del tercio rico. De hecho, su mejor resultado fue en los barrios del 10% más pobre de Extremadura.

