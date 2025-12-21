Ir al contenido
Elecciones Extremadura
En directo
ELECCIONES EXTREMEÑAS

Los resultados de las autonómicas en Extremadura, municipio a municipio

Consulte qué ha votado cada pueblo y ciudad en los comicios del 21 de diciembre

Borja AndrinoMontse Hidalgo PérezKiko Llaneras
El siguiente mapa muestra, municipio a municipio, qué partido ha conseguido más votos en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura. Puede usar los botones para consultar los resultados de cada formación política o por bloques ideológicos. Actualice la página para ver los últimos datos.

Ganador 2025
Ganador
Bloques
Partidos
Cambio desde 2023
Ganador 2025
Ganador
Bloques
Partidos 2025
Cambio desde 2023
Más información

¿Qué dicen las encuestas en Extremadura? La mayoría absoluta del PP y otras sorpresas posibles

Kiko Llaneras
Constitución de las mesas electorales en el CEIP Castra Caecilia, Cáceres, este domingo, durante el 21D, en las elecciones de Extremadura.

La jornada en Extremadura: frío electoral y porras sobre el resultado

Virginia Martínez / José Marcos | Mérida / Olivenza (Badajoz)

Archivado En

