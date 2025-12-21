La jornada en Extremadura: frío electoral y porras sobre el resultado

El único sonido que se escuchaba en las calles de Mérida a primera hora de la mañana era el del graznar de los cuervos. Ya a las nueve de la mañana, repicaban las campanas de la plaza de España, anunciando la hora, que coincidía con la apertura de los colegios electorales, donde empezaba el murmullo por el arranque de la jornada electoral del 21-D. En la capital de Extremadura se levantaban a ocho grados, nublado y con apenas nadie en las calles, en un día en el que unos 891.000 censados están llamados a votar. En el CEIP Trajano, el centro de votación más próximo a la sede de la Junta de Extremadura, cuyo futuro saldrá de las urnas, María Fernández, de 40 años, era la primera en introducir la papeleta en la urna de una de las tres mesas antes de marchar a su guardia como auxiliar de enfermería. “Sácame una foto, es la primera vez que soy la primera”, pedía la mujer a otro de los ciudadanos.

El colegio CEIP Trajano es el punto de votación más cercano a la sede de la Junta de Extremadura, gobernada durante dos años por la presidenta popular y candidata del PP, María Guardiola, que busca la mayoría absoluta para revalidarse en el cargo sin necesitar a Vox. Como la dirigente popular, el resto de aspirantes a la presidencia extremeña también ha llamado a la participación en los comicios, los primeros autonómicos anticipados en la comunidad y que además coinciden con la antesala de las fiestas de Navidad. Muchos de los electores bromeaban precisamente con el hecho de que este sábado salieron a los bares, con la consecuente “resaca”. En la calle los carteles electorales se mezclaban con los villancicos, las luces de Navidad y los rezagados que acudían a comprar la lotería. Los puntos de mayor afluencia se han focalizado entre mediodía y la hora de comer, por la tarde ha ido decayendo.

“Se han constituido la totalidad de las mesas con absoluta normalidad”, anunciaba la portavoz del Gobierno extremeño pasadas las 11 de la mañana. En total, 1.400 mesas están distribuidas por la comunidad, de dos circunscripciones (Cáceres y Badajoz), que reparten 65 escaños, estando en 33 la mayoría absoluta. En el CEIP Trajano, ninguno de los miembros de la tercera mesa se presentó en este colegio electoral de Mérida. Así que tanto el presidente como los vocales son los suplentes que estaban citados. “¡Ahora mandamos más que el director del colegio!”, bromeaban. Entre ellos se encuentra Francisco Rebanades, cuyo 66 años cumpleaños ha coincidido con la jornada electoral. “Aquí está el tío, al pie del cañón”, señala.

La campaña de este 21-D ha estado marcada en los últimos días por la polémica del robo de votos por correo, azuzado por Guardiola. La presidenta llegó a decir que había supuesto un “robo a la democracia”. La jornada ha transcurrido este domingo sin apenas problemas, salvo algún episodio relacionado también con el sufragio postal. En torno a las 6.45 horas, se ha registrado una tentativa de robo en la oficina de correos de la localidad de Malpartida de Cáceres. Hasta el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil, quienes han confirmado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, ni se han visto afectados los votos por correo. En otro municipio cacereño, Alagón del Río, también ha habido otro intento en la oficina de correos. Han tratado de forzar la puerta y, posteriormente, han entrado en el Ayuntamiento, en un edificio anexo, sustrayendo una pequeña, pero indeterminada cantidad de dinero en metálico, según fuentes del instituto armado, que investiga los hechos.

El sol fue asomando poco a poco a lo largo de la mañana, provocando puntos de mayor afluencia a mediodía, pero con la participación a la baja: rondaba el 36% a las 14.00, más de cinco puntos menos que en 2023. La Casa de la Cultura de Olivenza, el pueblo de la Raya con Portugal donde vivía el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fallecido en octubre por un cáncer, era un bullicio precisamente pasadas las 13.30. “Espero que la gente venga a votar en homenaje a Guillermo, en su memoria”, confía Catalina Pacheco, apoderada del PSOE de 60 años. Hasta ahora, las elecciones autonómicas, siempre habían coincidido con las locales.

En la mesa 3U, la que le correspondía a Fernández Vara, se formaban colas de varios minutos, mientras en casi todas las conversaciones el referente socialista está muy presente. “Olivenza, hija de España, nieta de Portugal”, explica en el vestíbulo del edificio un mosaico sobre tantos siglos de Historia compartida. Encima se han colocado tres páginas que dan a la calle con el horario para votar y otras explicaciones pare ejercer el derecho al voto.

Víctor Gómez, de 20 años y presidente de una mesa electoral CEIP El Vivero, Cáceres PACO PUENTES

Víctor Gómez, de 20 años, es el presidente de la mesa donde ha votado Guardiola, en el CEIP Vivero, a las afueras de la ciudad de Cáceres. El joven, estudiante de Educación infantil, vota por segunda vez este 21-D y le sorprendió la noticia de que tenía que ejercer de presidente. Y encima rodeado de medios de comunicación por la votación de Guardiola, lo que le ha hecho ponerse algo nervioso. “Me apaño bien, me han ayudado mucho”, cuenta el chico. “De aquí a un reality, te vas a hacer famoso”, se guaseaba uno de los vocales junto a él. En estas elecciones extremeñas, 26.695 jóvenes votan por primera vez. Entre ellos, el propio hijo de Guardiola, que había acudido a votar con ella.

En varios colegios visitados, se repetía que había muchos apoderados de Vox llegados de fuera de la comunidad. De hecho, la portavoz de los ultras en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, estuvo por la mañana en el CEIP Trajano de Mérida junto a otras dos compañeras de partido como apoderadas. “Representación femenina, eh”, lanzó Pérez Moñino en su visita.

La formación de Santiago Abascal, a la que todas las encuestan le dan una subida en estas elecciones autonómicas y cuya pugna con el PP es una de las claves del resultado, se sitúa en torno al 14% según los sondeos. En el casco histórico de Cáceres, tres vecinos comen pasadas las 14.00 en uno de los restaurantes con la duda central sobre la mesa. “¡Vamos a hacer una porra!”, grita una de las comensales, de unos 70 años. “Primero PP, segundo Vox y tercero PSOE”, coinciden los tres. Y apuntan a que los populares crecerán, pero no llegarán a la mayoría absoluta.

Sobre las 16.00, en el pequeño municipio de El Carrascalejo (Badajoz), a 15 kilómetros de Mérida, la mitad de los censados llamados a votar ya ha ejercido su derecho al sufragio: 56 de 82. María Teresa Granjo, de 80 años, acude ahora junto a su marido, Juan Toledo, de 81. Ambos preguntan a la presidenta y vocal de la única mesa del municipio “por qué no sale el nombre de Guardiola” en la papeleta y muestran el vídeo del bulo que decía que eran falsas porque aparece Abel Bautista, consejero de Presidencia, y no la candidata, que concurre por Cáceres. “Me ha mandado el vídeo un conocido de Washington”, indica él. “Qué cosa tan rara”.

De vuelta al CEIP Trajano, pasadas las 17.00, las caras de aburrimiento de los miembros de las mesas ejemplificaban la falta de pulsión electoral. “El ambiente es frío, como la jornada, y va a bajar muchísimo más la participación, está claro. Hemos tenido un momento en el que ha venido mucha gente, entre las 12.30 y las 14.00, y desde entonces la nada”, explicaba un cuadro socialista. A unos 200 metros, en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la escena era similar. Los componentes de la única mesa esperaban a la llegada del arreón final de los más rezagados para votar. “Hemos tenido un momento de más intensidad después de misa. Esperamos que suceda algo parecido a partir de las seis y pico de esta tarde”, decía uno de ellos.

