Ir al contenido
_
_
_
_
Elecciones Extremadura
En directo
ELECCIONES EXTREMEÑAS

La participación electoral cae en Extremadura casi siete puntos a solo dos horas del cierre de urnas

Los comicios están marcados por las bajas temperaturas y la ausencia de incidentes

Carmen Morán Breña
Carmen Morán Breña
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A solo dos horas del cierre de las urnas en Extremadura, la participación ha caído casi siete puntos respecto a los últimos comicios. La asistencia a los colegios a esa hora era del 50,60% mientras que en 2023 fue del 57,12%. A las dos de la tarde, en el ecuador de la jornada electoral, los extremeños habían ya dejado unos datos de participación que rebajaban casi en seis puntos los registrados en los anteriores comicios, lo que auguraba una abstención que no es corriente en esta región. Entonces, el 35,76% del censo había acudido a las urnas, frente al 41,65% que se recogía en las anteriores.

Extremadura suele alcanzar una alta participación que rara vez baja del 70%. En 2019 se quedó en un 69,3%, y las de 2023 alcanzaron el 70,35% del censo. Pero esta es la primera vez que la comunidad celebra por separado sus comicios para la Asamblea regional, sin que concurran candidaturas municipales ni nacionales, tras una convocatoria que se ha adelantado por la imposibilidad de aprobar los Presupuestos. Casi 891.000 electores están llamados a las urnas, 27.000 de ellos pueden hacerlo por primera vez, unas urnas que cerrarán a las ocho de la noche.

Los candidatos han animado la participación desde los colegios electorales a los que han acudido a votar, así lo ha hecho la popular María Guardiola, a quien todas las encuestas le dan ganadora. Su contrincante, el socialista Miguel Ángel Gallardo, se ha quejado recientemente de esta convocatoria navideña, que a su parecer ha sido programada en días de fiesta para que la gente no acuda a votar. La fecha imprevista, sin embargo, ha concedido una atención nacional a la convocatoria extremeña como nunca antes.

La ola de frío que ha llegado a todo el país este domingo también se ha hecho notar en Extremadura, donde las primeras nieves han caído en los pueblos más altos, como en Piornal o la sierra de El Torno (Cáceres). El tiempo desempeña un papel protagonista en la participación electoral, máxime en una región como la extremeña, con una población muy envejecida a la que las bajas temperaturas pueden disuadir de acudir a las urnas.

La portavoz del Gobierno extremeño, Elena Manzano, ha comunicado los datos de participación en una jornada que apenas ha tenido incidentes por ahora. Las mesas se constituyeron para abrir a las nueve de la mañana, como estaba previsto, y apenas dos intentos de robo en dos sedes de correos, que investiga la Guardia Civil, han sido mencionados. El primero fue en torno a las 6:45 horas, en Malpartida de Cáceres, donde los guardias confirmaron que no se había logrado la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, ni se ha visto afectado el voto por correo. El segundo fue en Alagón del Río (Cáceres), donde los vándalos no pudieron abrir la puerta de la oficina de correos, pero sí entraron en el Ayuntamiento (edificio anexo) y sustrajeron una pequeña pero indeterminada cantidad de dinero en metálico.

Todos los resultados de las Elecciones en Extremadura

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Carmen Morán Breña
Carmen Morán Breña
Trabaja en EL PAÍS desde 1997 donde ha sido jefa de sección en Sociedad, Nacional y Cultura. Ha tratado a fondo temas de educación, asuntos sociales e igualdad. Ahora se desempeña como reportera en México.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El PP se lanza a por la absoluta en Extremadura para acorralar a Sánchez

Elsa García de Blas / Manuel Viejo / Carlos E. Cué | Badajoz / Mérida / Madrid

Elecciones en Extremadura 21-D, en directo | La participación se sitúa en el 50,64% a las 18.00, más de seis puntos menos que en 2023

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  2. Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
  3. Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
  4. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  5. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_