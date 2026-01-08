Detenido un hombre en Lanzarote por la muerte a martillazos de su padre

El presunto autor de los hechos ya fue arrestado el pasado verano por amenazas contra su progenitor

Un hombre ha sido detenido en Arrecife (Lanzarote) acusado de haber matado a su padre, con quien convivía, tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza con un martillo de grandes dimensiones, según ha informado este jueves la Policía Nacional. La agresión ocurrió el pasado 27 de noviembre, día en el que el acusado se entregó en comisaría, pero la muerte de la víctima se ha producido con posterioridad, en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, adonde fue evacuado y quedó ingresado.

Al conocer los hechos, una patrulla se desplazó al domicilio familiar, situado en la capital lanzaroteña, donde la víctima, que estaba tendida en el suelo, recibió las primeras atenciones sanitarias por las graves lesiones que presentaba. Luego fue trasladado al hospital, donde falleció.

En un comunicado, la Policía detalla que el arrestado expuso a los investigadores como móvil del crimen una supuesta agresión sexual sufrida por parte de su padre durante la noche anterior, por lo que se activó de inmediato el protocolo para delitos sexuales. Sin embargo, un médico forense examinó al detenido sin apreciar lesiones compatibles con una agresión sexual como la que describía.

Los profesionales sanitarios y policiales constataron que el varón presentaba un relato no coherente, con múltiples contradicciones, y que manifestaba episodios de ansiedad, ideas suicidas y percepciones subjetivas sin respaldo objetivo, añade la Policía. Por este motivo, fue derivado al servicio de Psiquiatría para su valoración clínica.

Los agentes inspeccionaron el lugar de los hechos y localizaron el arma empleada en la agresión, un martillo de grandes dimensiones con restos de sangre.

El hombre fue inicialmente detenido por un delito de tentativa de homicidio, que posteriormente ha sido calificado como homicidio consumado tras el fallecimiento de la víctima. El imputado ya había sido arrestado con anterioridad, el pasado verano, por un delito de amenazas contra su propio padre. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.