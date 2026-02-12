Ir al contenido
Última hora de la actualidad política, en directo

Ábalos, Koldo y Aldama se ven las caras en una vista en el Supremo | El Congreso vota la ley de multirreincidencia

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se verán este jueves las caras en el Tribunal Supremo, donde están citados para una vista preliminar del juicio por la trama de las mascarillas. Será la primera aparición en público de Ábalos y Koldo desde su encarcelamiento el 27 de noviembre. Además, el Congreso vota este jueves varias medidas, entre ellas la llamada ley de multirreincidencia, que modificará el Código Penal para acelerar los procesos contra delincuentes que comentan delitos de manera continuada y que ha servido para recomponer las relaciones entre el Gobierno y Junts, que propuso la medida.

El País
El País
Gabriel Rufián: “Soy independentista, pero tengo miedo como demócrata”

POLÍTICA

Gabriel Rufián: “Soy independentista, pero tengo miedo como demócrata”

Sergio C. FanjulXosé Hermida

Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramenet, 44 años) asegura que no pretende saltar a la política nacional ni encabezar una confluencia de todas las izquierdas del Estado. Pero el portavoz de ERC en el Congreso se dice con miedo ante un futuro gobierno de toda la derecha y por eso quiere hacer “todo lo posible” para que las formaciones soberanistas promuevan esa iniciativa. Sin arredrarse por los riesgos que corre: “Si me cuesta el cargo, peores trabajos he tenido”, dice.

Puede leer aquí la información completa

El País
El País
Ábalos, Koldo García y Aldama comparecen por primera vez en el Supremo ante el tribunal que los juzgará

'CASO KOLDO'

Ábalos, Koldo García y Aldama comparecen por primera vez en el Supremo ante el tribunal que los juzgará

Reyes Rincón

José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se verán este jueves, por primera vez, frente a frente con los siete magistrados del Tribunal Supremo que les van a juzgar en los próximos meses. La vista oral del exministro, su antiguo asesor y el comisionista por la supuesta trama en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 todavía no tiene fecha, pero la Sala Penal prevé celebrarlo en las próximas semanas y ha fijado para este jueves la audiencia preliminar, en la que se revisarán, entre otras cuestiones, las peticiones de las defensas de Ábalos y García para que la causa sea declarada nula y ni siquiera llegue a juicio, donde ambos afrontarán peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel. El tercer implicado, el empresario Aldama, ha reconocido los delitos y se ha beneficiado de una rebaja en la petición de penas, pero la Fiscalía Anticorrupción no contempla llegar a un acuerdo de conformidad si este pasa por aceptar la reducción adicional que reclama la defensa del empresario.

Puede leer aquí la información completa

El País
El País

Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este jueves, marcada por la comparecencia en el Supremo de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que les van a juzgar en los próximos meses. Se trata de una audiencia preliminar al juicio por la trama de las mascarillas, aún sin fecha. Entre los asuntos a debatir, la petición de Ábalos y su exasesor de que se declare nula la causa.

También sigue en el aire el debate sobre la unidad de las fuerzas a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales para hacer frente al auge de la ultraderecha. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dice a EL PAÍS que no teme que la iniciativa que ha lanzado le cueste el puesto. “Peores trabajos he tenido”, señala

