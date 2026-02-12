Última hora de la actualidad política, en directo

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se verán este jueves las caras en el Tribunal Supremo, donde están citados para una vista preliminar del juicio por la trama de las mascarillas. Será la primera aparición en público de Ábalos y Koldo desde su encarcelamiento el 27 de noviembre. Además, el Congreso vota este jueves varias medidas, entre ellas la llamada ley de multirreincidencia, que modificará el Código Penal para acelerar los procesos contra delincuentes que comentan delitos de manera continuada y que ha servido para recomponer las relaciones entre el Gobierno y Junts, que propuso la medida.