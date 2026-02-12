El PP arremete contra el nuevo fondo soberano del Gobierno

El PP ha abierto un nuevo frente de críticas al Gobierno por el fondo soberano denominado España Crece. Según el principal partido de la oposición, el vehículo financiero anunciado hace escasas semanas por el presidente Pedro Sánchez ha sido diseñado con el objetivo de maquillar la incapacidad del Ejecutivo para gestionar los fondos europeos y salvar parte de los préstamos del plan de recuperación a los que ha renunciado. Es “humo” y “propaganda”, ha afirmado este jueves en un encuentro con los medios el vicesecretario económico de la formación, Alberto Nadal, quien ha alertado de que ese fondo generará más deuda, y ha asegurado que, de llegar el PP a gobernar, “habrá que redimensionarlo”.

Pedro Sánchez anunció el pasado 15 de enero la creación de España Crece, el primer fondo soberano del país dirigido, según el líder del Ejecutivo, a dar continuidad al impulso inversor cuando finalice el mecanismo europeo de recuperación este año. El instrumento será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que recibirá una inyección de 10.500 millones procedentes de los préstamos sobrantes del plan de recuperación y que servirán para ampliar su capitalización. Ese colchón adicional, según los cálculos del Ejecutivo, elevará la capacidad de inversión directa del organismo público hasta al menos 60.000 millones y, en total, le brindará el potencial de movilizar unos 120.000 millones con los aportes de los inversores. Unos números que, según Nadal, son inverosímiles.

“Para empezar, [España crece] no es un fondo soberano. Un fondo soberano es lo que tienen los países que venden materias primas”, ha zanjado Nadal. “De lo que se trata es de que el Gobierno tenía asignados inicialmente 83.000 millones de euros de fondos europeos en forma de préstamos, de los 160.000 millones que se habían concedido a España, y ha sido incapaz de ejecutarlos”, ha dicho en referencia a la decisión del Ejecutivo de renunciar a dos terceras partes de los créditos que tenía preconcedidos del mecanismo de recuperación. Esta decisión ya había sido tachada por el PP como una ”oportunidad perdida”. “El Gobierno montó una operación de propaganda diciendo que da continuidad a la inversión cuando no ha ejecutado nada”, ha añadido Nadal.

Los Estados miembros tienen de plazo hasta finales del próximo agosto para ejecutar las reformas e inversiones comprometidas en sus planes nacionales de recuperación, que deben estar certificadas antes de que termine 2026. El Ejecutivo, en serias dificultades para que el Congreso apruebe algunas de las reformas comprometidas a cambio de la liberación de fondos, anunció que renunciaría al 75% de los créditos del fondo de recuperación y se centraría en las ayudas a fondo perdido. Justificó su decisión alegando que las tasas de interés que ofrece la UE ya no resultan tan favorables como cuando se diseñó el mecanismo, y que ahora España, con una economía que crece con fuerza, tiene acceso a condiciones de financiación igual de ventajosas.

Nadal ha insistido en que los créditos se hubieran tenido que pedir hace dos o tres años, cuando el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés para luchar contra la inflación y las pymes estaban “asfixiadas”. “Se le pasó el arroz [al Gobierno]”, ha afirmado. El vicesecretario económico del PP ha presentado una recopilación de cómo se han rebajado o cancelado las cuantías de los préstamos europeos, uno por uno, inicialmente previstos, una operación llevada a cabo a través de la adenda al plan. “Al ministro le gusta hablar de agenda de la simplificación, pero es una rebaja de la ambición”, ha zanjado.

El político del PP ha tachado de “fracaso absoluto” la gestión de los fondos europeos y ha insistido en que la finalidad del España Crece es que las “cuentas [en alusión a la ejecución de fondos] no salgan tan horribles”. “Es un movimiento a la desesperada del Gobierno para intentar evitar que la cifra sea más gorda de lo que ya es”, ha dicho. “Básicamente, no es más que humo, propaganda para intentar salvar 10.000 millones de los préstamos que nos daba Bruselas, no tener que devolverlos y crear un instrumento financiero a disposición del Gobierno que no va a tener ningún impacto sobre la economía española, su crecimiento y sobre la productividad”, ha concluido.