El PP reprocha al Gobierno no haber usado los préstamos europeos cuando la financiación era cara

La decisión del Gobierno de renunciar al 75% de los préstamos del fondo europeo de recuperación ha levantado ampollas en el Partido Popular. El Ejecutivo justifica ese paso bajo el argumento de que la financiación en los mercados es ahora más barata que a través de los créditos comunitarios, por lo que es mejor pedir prestado en nombre de España que a través de la UE para pagar menos intereses. Sin embargo, la formación de Núñez Feijoo rechaza esa premisa: creen que en lugar de desistir, habría tenido sentido pedir los préstamos en 2022 y 2023, cuando los tipos de interés estaban altos y las empresas tenían problemas para encontrar financiación barata.

Los populares ponen de ejemplo a Italia, que recurrió a estos créditos en mayor medida. “Debimos haber hecho como Italia cuando las pymes lo necesitaban. Era el momento”, lamentó este viernes el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, durante una comparecencia en la sede del partido. No usar ese dinero, entienden, tuvo un coste de oportunidad, ya que no se empleó en aumentar el crecimiento potencial de España.

Además, estiman que la renuncia a los préstamos puede tener otras dos consecuencias: que el Gobierno no lleve a cabo los proyectos previstos —es decir, que aun pudiendo recurrir al mercado para obtener capital, decida no efectuar las inversiones a las que sí estaba obligado en su acuerdo con Bruselas—. Y que los mercados no reciban de buen grado una eventual demanda de más capital. “Cuanto más dinero le pidamos al mercado, más lo tensionamos y más caro es, si piden todo ese dinero al mercado, los intereses subirían, que no hagan trampa“, ha insistido Bravo, quien ha recordado que muchas comunidades autónomas se financian a un interés mayor al ofrecido por la UE.

La crítica a la renuncia a los créditos ha sido solo uno de los mensajes que Bravo, acompañado del vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, ha querido trasladar. Ambos reprochan que el Plan de Recuperación ha sido “una oportunidad histórica desperdiciada”, porque la gestión socialista ha estado marcada por los retrasos y la falta de ambición transformadora. Lo comparan con el Plan E, y han ironizado sobre el hecho de que esté teniendo un impacto positivo en el PIB. “Lo importante es el crecimiento potencial, no aumentar el PIB puntualmente. Keynes decía que si pagas a alguien por cavar un hoyo y luego por taparlo también haces crecer el PIB”, ha afirmado Nadal.

El político popular ha recordado que 1.100 millones en transferencias por parte de Bruselas permanecen congelados debido a la falta de cumplimiento de los compromisos de equiparar el impuesto al diésel al de la gasolina, la relativa a los interinos, y el hito relativo a la digitalización de entidades regionales y locales. “Tienen toda la pinta de que van a seguir congeladas ad aeternum“, ha sostenido Nadal.

La tesis del PP es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha empleado el dinero para modernizar el tejido productivo, y en su lugar ha usado los fondos europeos para poder seguir gobernando sin Presupuestos. Sin esa lluvia de millones de Europa, creen que hubiera tenido mucho más complicado no convocar elecciones.

Según los cálculos del PP, que cita como fuente a Eurostat, España ha recibido el 43% de los fondos que se le han asignado, situándose sexta de la UE por la cola, y ha gastado solo el 19,5% entre 2021 y 2024, muy por debajo del 30,1% de media europea. Para llegar a estos porcentajes, el principal partido de la oposición suma el total de subvenciones y préstamos.

España, junto a Italia, es el mayor beneficiario del mecanismo de recuperación. Le asignaron 163.000 millones de un total de 650.000. De ellos, 83.200 millones de euros se asignaron en forma de préstamos, de los cuales solo se van a pedir en total 22.800 millones, y el resto en transferencias a fondo perdido. Según el Gobierno, de esos más de 79.000 millones en subvenciones, que España ya ha recibido unos 55.000 millones, el 69%.