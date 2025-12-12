Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
PLAN DE RECUPERACIÓN

El PP reprocha al Gobierno no haber usado los préstamos europeos cuando la financiación era cara

Los populares califican de “oportunidad perdida” la gestión de los fondos europeos y aseguran que Sánchez los ha usado para gobernar sin Presupuestos

Álvaro Sánchez
Álvaro Sánchez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La decisión del Gobierno de renunciar al 75% de los préstamos del fondo europeo de recuperación ha levantado ampollas en el Partido Popular. El Ejecutivo justifica ese paso bajo el argumento de que la financiación en los mercados es ahora más barata que a través de los créditos comunitarios, por lo que es mejor pedir prestado en nombre de España que a través de la UE para pagar menos intereses. Sin embargo, la formación de Núñez Feijoo rechaza esa premisa: creen que en lugar de desistir, habría tenido sentido pedir los préstamos en 2022 y 2023, cuando los tipos de interés estaban altos y las empresas tenían problemas para encontrar financiación barata.

Los populares ponen de ejemplo a Italia, que recurrió a estos créditos en mayor medida. “Debimos haber hecho como Italia cuando las pymes lo necesitaban. Era el momento”, lamentó este viernes el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, durante una comparecencia en la sede del partido. No usar ese dinero, entienden, tuvo un coste de oportunidad, ya que no se empleó en aumentar el crecimiento potencial de España.

Además, estiman que la renuncia a los préstamos puede tener otras dos consecuencias: que el Gobierno no lleve a cabo los proyectos previstos —es decir, que aun pudiendo recurrir al mercado para obtener capital, decida no efectuar las inversiones a las que sí estaba obligado en su acuerdo con Bruselas—. Y que los mercados no reciban de buen grado una eventual demanda de más capital. “Cuanto más dinero le pidamos al mercado, más lo tensionamos y más caro es, si piden todo ese dinero al mercado, los intereses subirían, que no hagan trampa“, ha insistido Bravo, quien ha recordado que muchas comunidades autónomas se financian a un interés mayor al ofrecido por la UE.

La crítica a la renuncia a los créditos ha sido solo uno de los mensajes que Bravo, acompañado del vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, ha querido trasladar. Ambos reprochan que el Plan de Recuperación ha sido “una oportunidad histórica desperdiciada”, porque la gestión socialista ha estado marcada por los retrasos y la falta de ambición transformadora. Lo comparan con el Plan E, y han ironizado sobre el hecho de que esté teniendo un impacto positivo en el PIB. “Lo importante es el crecimiento potencial, no aumentar el PIB puntualmente. Keynes decía que si pagas a alguien por cavar un hoyo y luego por taparlo también haces crecer el PIB”, ha afirmado Nadal.

El político popular ha recordado que 1.100 millones en transferencias por parte de Bruselas permanecen congelados debido a la falta de cumplimiento de los compromisos de equiparar el impuesto al diésel al de la gasolina, la relativa a los interinos, y el hito relativo a la digitalización de entidades regionales y locales. “Tienen toda la pinta de que van a seguir congeladas ad aeternum“, ha sostenido Nadal.

La tesis del PP es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha empleado el dinero para modernizar el tejido productivo, y en su lugar ha usado los fondos europeos para poder seguir gobernando sin Presupuestos. Sin esa lluvia de millones de Europa, creen que hubiera tenido mucho más complicado no convocar elecciones.

Según los cálculos del PP, que cita como fuente a Eurostat, España ha recibido el 43% de los fondos que se le han asignado, situándose sexta de la UE por la cola, y ha gastado solo el 19,5% entre 2021 y 2024, muy por debajo del 30,1% de media europea. Para llegar a estos porcentajes, el principal partido de la oposición suma el total de subvenciones y préstamos.

España, junto a Italia, es el mayor beneficiario del mecanismo de recuperación. Le asignaron 163.000 millones de un total de 650.000. De ellos, 83.200 millones de euros se asignaron en forma de préstamos, de los cuales solo se van a pedir en total 22.800 millones, y el resto en transferencias a fondo perdido. Según el Gobierno, de esos más de 79.000 millones en subvenciones, que España ya ha recibido unos 55.000 millones, el 69%.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Álvaro Sánchez
Álvaro Sánchez
Álvaro Sánchez - twitter
Redactor de Economía. Ha sido corresponsal de EL PAÍS en Bruselas y colaborador de la Cadena SER en la capital comunitaria. Antes pasó por el diario mexicano El Mundo y medios locales como el Diario de Cádiz. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Gobierno rebaja la agenda de reformas para salvar la llegada de 25.000 millones del plan europeo de recuperación

Belén Carreño / Manuel V. Gómez | Madrid / Bruselas

Bruselas recibe la petición española para renunciar al 75% de los créditos del fondo europeo de recuperación

Manuel V. Gómez | Bruselas

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  2. La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
  3. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  4. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
  5. Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_