El PP anuncia que votará en contra del decreto que incluye la revalorización de las pensiones

El partido ya había avisado de que rechazaría la medida si el Ejecutivo la llevaba al Parlamento junto con otras iniciativas

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, acaba de anunciar que el PP votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones en 2026 en el pleno del Congreso de este martes, entre otras medidas. Así, el partido cumple su palabra: ya anunció que rechazaría el incremento si el Gobierno lo mezclaba con otras iniciativas, como finalmente ha sucedido. Dada esta posición de los populares, la convalidación del aumento queda en manos de la mayoría de investidura, de nuevo con Junts como el partido clave.

“Tenemos muy claro el pacto de Toledo y de las pensiones, que lleva la firma del Partido Popular”, se ha defendido Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en la Cadena Cope “Si quiere la revalorización de las pensiones, que mañana firme un decreto limpio solo con la revalorización de las pensiones, si pretende otras cuestiones, que no cuente con el Partido Popular”, había apuntado ya a primera hora el líder del PP, allanando el camino a su negativa. “El Gobierno está utilizando a los pensionistas cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento”, ha sentenciado el jefe de la oposición.

El incremento general aprobado para 2026 es del 2,7%. Esa subida responde al promedio de los datos interanuales del Índice de Precios de Consumo de los 12 meses previos al último mes del año. Es decir, de diciembre del año pasado a noviembre de 2025. Esta fórmula quedó consolidada en una ley que el Gobierno aprobó en 2021 y que se aplica desde 2022, ideada para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.

El Gobierno aprobó la subida en el último Consejo de Ministros de 2025 como un real decreto, que exige convalidación del Parlamento antes de un mes para no decaer. Este martes se vota esa convalidación, que no respaldará el PP.

En enero de 2025, Feijóo ordenó tumbar el decreto ómnibus que contenía la revalorización de las pensiones del año pasado por el mismo motivo: el Gobierno había incluido otras medidas como la cesión de un palacete de París al PNV. Tras el enorme vendaval político que provocó a los populares ese voto en contra, el líder PP se vio obligado a rectificar y de aprobar el segundo decreto que presentó el Gobierno, de características parecidas.

