Esta será la cuantía de las pensiones mínimas en 2026, en función del tipo de prestación y de los familiares a cargo

El ‘Boletín Oficial del Estado’ detalla el suelo y el máximo de las prestaciones contributivas, establecido este año en 47.034 euros anuales. La convalidación del incremento exige el respaldo del Parlamento y no está garantizado

El Consejo de Ministros de este martes aprobó lo que el Gobierno cataloga como “escudo social”. Es una serie de medidas entre las que se incluyen la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la limitación de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), la prórroga del bono social eléctrico o la de las ayudas para los afectados por la dana, entre otras políticas.

En ese paquete también se incluye la revalorización de las pensiones en 2026: el incremento general del sistema es del 2,7%, de las mínimas sin cargas familiares es del 7% y de las mismas con cargas es del 11,4%, porcentaje de subida que también aplica a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Todos estos porcentajes se concretan en cuantías concretas en algunos tipos de prestación. A continuación, detallamos esas nuevas cifras, según recoge el Boletín Oficial del Estado de este miércoles. Para no decaer en el plazo máximo de un mes, el decreto ley que contiene estas medidas deberá ser convalidado por el Congreso a principios de año. PP, Junts y PNV no garantizan su apoyo.

Pensiones mínimas contributivas

El límite de ingresos para el reconocimiento de cuantías mínimas de pensión es de 9.442 euros al año sin cónyuge a cargo y de 11.013 con cónyuge a cargo.

La pensiones mínimas son las cuantías más bajas mensuales de las prestaciones contributivas, las generadas por las aportación en cotizaciones a lo largo de la vida laboral). Cuando un pensionista no llega a ese mínimo, una vez calculada qué prestación le correspondería, se activan los conocidos como complementos a mínimos, también determinados por las circunstancias del beneficiario. Según los últimos datos de la Seguridad Social hay 2,12 millones de pensiones complementadas a mínimos en España.

Pensión no contributiva

Este tipo de prestación está ideada para los mayores que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social a lo largo de su vida y que carecen de recursos suficientes. Se elevan un 11,4% respecto a 2025. La Seguridad Social abona 471.000 prestaciones de carácter no contributivo, el 63% de ellas a mujeres.

Según establece el Gobierno, las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de incapacidad y jubilación tendrán un importe anual de 8.803,2 euros en 2026 (629 euros al mes en 14 pagas, 64 euros más al mes que en 2025).

Esta cuantía se ve complementado por distintas circunstancias familiares, detalladas en el BOE. Por ejemplo, en el supuesto de hijo menor de dieciocho años y de menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, será en cómputo anual de 1.000 euros.

Pensión máxima

El BOE establece que, “hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026″, el límite máximo de las pensiones públicas será de 3.359,6 euros mensuales o 47.034,4 euros anuales. Es un incremento del 2,815%, algo superior al 2,7% que aplica por norma general al sistema por la evolución de los precios en los últimos 12 meses.

El incremento, que solo aplica a los nuevos pensionistas, es superior por el recargo en las cotizaciones de los salarios más altos, cuyo principal objetivo es el refuerzo de los ingresos del sistema ante la presión creciente del envejecimiento poblacional.

El resto de pensiones

Por norma general, las pensiones crecen un 2,7%, en línea con la evolución de los precios en el último año para no perder poder adquisitivo. La pensión media actual de jubilación se sitúa en 1.512 euros al mes. Un pensionista con esa cuantía pasará a recibir 1.552 euros mensuales, un incremento anual de 571 euros.