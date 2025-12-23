La Seguridad Social prorroga las cuotas de autónomos y espera alcanzar un acuerdo para elevarlas en 2026

Elma Saiz abrió la negociación en octubre para actualizar las tarifas, pero no ha conseguido cerrar un pacto con las asociaciones de empleados por cuenta propia

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de las cuotas de autónomos. Así, no cambia la tabla de cotizaciones que deben abonar los empleados por cuenta propia en 2026 respecto a lo que venían aportando en 2025, al menos mientras que el Gobierno no alcance un acuerdo para cambiarlas. El Ministerio de Seguridad Social confirma la prórroga, pero a la vez indica que “siguen las negociaciones con el colectivo para llevar un acuerdo a lo largo del año”.

La negociación para subir las cuotas de autónomos empezó con intensidad y después entró en un punto muerto. El primer día de diálogo al respecto, el 13 de octubre, la Seguridad Social planteó un gran incremento de cuotas, algo superior en los tramos bajos que en algunos intermedios y aún más alto en los superiores. No gustó ni a izquierdas ni a derechas. Solo unos días después, la ministra del ramo, Elma Saiz, corrigió ese planteamiento en una entrevista en EL PAÍS: aunque defendió su conveniencia para llegar a la meta de cotizar por los ingresos reales en 2032, desaceleró el despliegue del sistema.

En una reunión el 20 de octubre, el ministerio planteó congelar las cuotas más bajas e incrementos progresivos e inferiores a la inflación para el resto. Desde entonces, el ministerio no ha vuelto a convocar una reunión formal, pero sí se han sucedido los comentarios de agentes sociales y de grupos parlamentarios que alejaban la posibilidad de un acuerdo.

El presidente de la asociación de autónomos ATA y también vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha celebrado la prórroga: “No subirán las cuotas de autónomos en 2026. Así lo pedíamos y así será al final. Las cuotas de autónomos se congelan en 2026 y serán los mismos tramos y tablas que en 2025″. Amor ha subrayado que “los autónomos que puedan y quieran pueden subir sus bases de cotización entre la mínima y máxima de su tramo de rendimiento neto”.

Es difícil anticipar un acuerdo de la Seguridad Social con ATA y la CEOE para elevar las cuotas, pese a que las organizaciones patronales sí participaron en el pacto que establecía el objetivo de la cotización por ingresos reales en 2032. Sí hay más opciones de que las asociaciones de autónomos vinculadas a los sindicatos, UATAE y UPTA, acaben encontrándose con el Ejecutivo.

Dificultades en el Parlamento

Si el ministerio logra alcanzar un improbable acuerdo con los agentes sociales o sin él, después deberá afrontar el diálogo con los grupos parlamentarios, ya que sin respaldo del Congreso no cambiarán las cuotas. Las posiciones expresadas por cada grupo anticipan dificultades para alcanzar un acuerdo. El principal grupo de la cámara, el PP, ha enarbolado la bandera contra el incremento de cuotas planteado por el Gobierno, pese a que apoyó la norma pactada en 2022, en la que se establecía el inicio del sistema que aspiraba a desembocar en la cotización por ingresos reales en 2032.

Si la vía PP no prospera, el Gobierno estaría en manos de la mayoría de investidura. Junts dijo que la última propuesta de la Seguridad Social “no es suficiente” y que consiste en, simplemente, “aguantar la posición”, lo que, en opinión de Junts “empobrece a la clase media catalana”, según dijo Miriam Nogueras en X(la antigua Twitter). Esta posición contraria se dio antes del portazo al pacto de investidura oficializado por las bases de su partido, lo que aleja aún más un posible respaldo al Gobierno.

El otro partido que participó en la investidura y que más problemas da al Gobierno, Podemos, aboga por una contracción de cuotas a los que menos ganan, en vez de una congelación. Estos dos socios son los que más discuten al Ejecutivo, pero los más colaborativos tampoco ofrecen garantías. Al PNV no le gustó la propuesta inicial y ha criticado la estrategia comunicativa del ministerio.