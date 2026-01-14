Ir al contenido
Economía
FINANCIACÓN AUTONÓMICA

Montero anuncia que el nuevo sistema de financiación será voluntario

La ministra traslada a las comunidades que podrán decidir si aplican el nuevo modelo o se quedan con el vigente

Laura Delle FemmineVirginia Martínez
Madrid -
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que las comunidades podrán decidir de forma voluntaria si se acogen al nuevo modelo de financiación autonómica o se quedan con el actual. Así lo ha comunicado la también vicepresidenta primera a los consejeros autonómicos de la rama, con los cuales se ha reunido este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para trasladarles la propuesta de reforma del sistema que presentó la semana pasada a los medios tras acordarla con ERC.

La posibilidad de mantener el esquema vigente no supone una novedad, pues está contemplado en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, que se remonta a 2009. Montero ha anunciado que, después de este CPFF —y donde hoy no se vota la propuesta, puesto que es un encuentro informativo—, el órgano donde se reúnen Hacienda y los consejeros de la rama para debatir temas de finanzas autonómicas, arrancarán las conversaciones bilaterales con cada uno de los territorios.

Los representantes autonómicos llegaron molestos a la cita, lamentando que el acuerdo se haya diseñado tras una negociación bilateral con solo una comunidad, Cataluña, que además sale particularmente privilegiada con el nuevo esquema. El Gobierno propone inyectar unos 21.000 millones de recursos a las comunidades y ampliar el porcentaje de cesión a las autonomías del IRPF y del IVA del 50% al 55% y al 56,5%, respectivamente.

[Noticia de última hora, habrá ampliación en breve]

